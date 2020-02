Dürbheim zieht den närrischen Jackpot

Mit einer schwungvollen Büttenrede hat Zunftmeister Andreas Kauffmann am Samstag die Anwesenden zum Zunftabend der Wallenburger in Dürbheim begrüßt. Zuvor waren Zunfträte, Narrenräte, Ehrenzunfträte, Dorfbüttel, Hexen und Narren in die Halle marschiert. Die Zunfträte bekamen eine Sonnenbrille mit integriertem Flaschenöffner als Orden.

Bürgermeister Andreas Häse erhielt eine rosarote Sonnenbrille, damit er die Finanzen aus einer anderen Sicht betrachten kann. Zukünftig gibt es anstatt dem Euro Wallenburger aus Schokolade und für den Pfennig gibt es Häsle aus Plastik, denn Dürbheim ist aus dem Euroland ausgetreten.

Nun folgte die Ehrung verdienter Mitglieder. Zum „Zehnjährigen“ wurden Birgit Brugger, Valentin Zepf (Hexentanz) sowie Domenik Brugger geehrt. Ihren ersten Auftritt hatte die Tanzgruppe „Unexpected“ des TV Wurmlingen, trainiert von Carolin und Luisa Liebermann sowie Tina Schmid. Ein Showtanz mit indianischen Rhythmen wurde hier präsentiert in der Welt des Stammes Satinka mit dem Motto „Can you Hear the Native Voices“. Nun war der Hexentanz an der Reihe. Neue Figuren wurde hierzu entwickelt unter der Leitung von Carmen Schätzle und Heike Zepf. Alle waren begeistert, wie viel Akrobatik in dieser Gruppe steckt.

Morgens um 8 Uhr, die Lehrerin will eine unangekündigte Klassenarbeit schreiben, die Schülerinnen haben gar keine Lust – das war das Thema der Tanzgruppe „Let‘s Move“ unter der Leitung von Nina Schätzle, Tina Wenzler, Jenny Dittes, Carolin und Laura Brugger – eine Leistung, die eine Zugabe verdiente.

Nun waren die Programmgestalter mit Birgit, Marco, Domenik und Caro Brugger, Manuel Vopper, Michael Wenzler, Basti und Marina Zepf, Heiner Wild, Carmen Schätzle, Ramona Sieger, Prisca Flaig und Ben Meder an der Reihe: Dürbheim hat ein eigenes Tourismusbüro gegründet, um den Fremdenverkehr anzukurbeln und die Initiative Donaubergland weiter auszubauen. Das Dürbheimer Moos, der Fischweiher, der Risiberg und viele weitere Attraktionen sollen Gäste aus Nah und Fern anlocken.

Ein Bademeister wurde gesucht, und schließlich einer gefunden, der erst mit 18 das Seepferdchen gemacht hat. Die Kulissen zeigten Dürbheim von seiner besten Seite. Das war wichtig, denn als Spezialgast war Greta aus Schweden zu Gast.

Nun war die Schowtanzgruppe „Crazy Girls“ mit den Trainerinnen Celine Schuhmacher und Alexandra Zepf an der Reihe. Geld und noch mehr Geld – Träume vom Gewinn-Jackpot mit 30 Millionen Euro waren die Grundlagen für den Showtanz unter dem Motto „Jackpot – der Kick im Augenblick“. Auch hier gab es eine Zugabe.

„Pari, Basti und Marco – wer kennt sie nicht?“ zeigten ihre Muskelpakete in einer kleinen, aber sehr gut einstudierten Nummer aus den Reihen der Ringer. Auch sie kamen um eine Zugabe nicht herum. Zum Schluss kamen noch einmal alle Mitwirkenden auf die Bühne und sangen gemeinsam Lieder.

Der Vorsitzende dankte allen Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen sowie dem Küchen- und Bedienpersonal. Ohne die Mithilfe dieser wäre so ein toller Abend nicht möglich.

Zwischendurch spielte die Band „Cordials“ auf zum Tusch und zur Schunkelrunde. Als Ansager fungierten Andreas Kauffmann und Jochen Schöttle. Nun wurde die Bühne freigegeben zum Tanz, und die Bar hatte geöffnet bis in die frühen Morgenstunden.