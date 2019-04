Dürbheim steigt auf

Die Tischtennis-Mannschaft des TTFC Dürbheim steigt zum ersten Mal in ihrer 33-jährigen Vereinsgeschichte in die Bezirksliga auf. Damit spielen die Dürbheimer in der nächsten Saison im Oberhaus des Bezirks Oberer Neckar.

Die Dürbheimer belegten in der Bezirksklasse mit 23:13-Punkten den zweiten Platz hinter dem Meister TV Aldingen (28:8), der die Rückkehr in die Bezirksliga schaffte. Gegen den Meister siegten die Dürbheimer zu Hause 9:3 und verloren in Aldingen 6:9.

Zum Saisonende wurde es für die TTFC-Spieler noch einmal eng. Nachdem sie lange Zeit die Tabelle angeführt hatten, verloren sie vier Spiele in Folge, ehe sie im letzten Spiel gegen die TG Schwenningen III wieder siegreich waren und den zweiten Platz sicherten. Dritter wurde TSV Nusplingen III mit 21:15-Punkten.

Dieser Erfolg kommt für den TTFC Dürbheim überraschend, da der Verein in der vergangenen Saison gegen den Abstieg spielte und diesen erst in den Relegationsspielen verhindern konnte.

Der überragende Dürbheimer Spieler in der abgelaufenen Saison war Christoph Bronner, der bei 35 Einsätzen 24 Siege erlangte. Ein weiterer Erfolgsfaktor war die Kameradschaft und die überdurchschnittlichen Leistungen jedes einzelnen Spielers.