Dürbheim dankt allen, die sich engagieren

Bereits zum vierten Mal hat die Gemeinde Dürbheim zur Jugendsportler-Ehrung und zum Helferfest in die Turn- und Festhalle eingeladen. Der Abend wurde durch die Jugendkapelle unter Leitung von Heiner Wild eröffnet. Sie sorgte auch für die weitere musikalische Umrahmung des Fests.

An diesem Abend, so Bürgermeister Andreas Häse, sollen zum einen Jugendliche für ihre herausragenden sportlichen Leistungen geehrt werden. Dies soll sie gleichzeitig motivieren, weiter zur Stange zu halten, ihrem Verein treu zu bleiben und auch in Zukunft viel Freude und Spaß an ihrem Sport zu haben.

Zum anderen sollte der Abend Dank sein für die vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen, die mit attraktiven Angeboten ihre Freizeit für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen einsetzen. Natürlich standen die Trainer und Übungsleiter im Jugendbereich an diesem Abend mit ganz oben.

Glieder in der Kette

„Aber eine Kette besteht aus vielen Gliedern, und damit diese Kette nicht reißt, muss jedes der einzelnen Glieder die volle Last tragen“, betonte Häse, „angefangen beim Vereinsvorstand über die vielen Arten von Funktionären, die Organisationen wie DRK und Freiwillige Feuerwehr, Gemeinderäte und last, aber weiß Gott nicht least, diejenigen, die einfach ,anpacken’, wenn sie sehen, dass Not am Mann ist.“

Hierbei nannte er ausdrücklich auch all Diejenigen, die beim Landmarkt unentgeltlich helfen, jeder nach seinem Talent. Nur durch das große Engagement dieser Bürger gäbe es die Genossenschaft und damit die Einkaufsmöglichkeit in Dürbheim noch.

Häse listete alle Aktivitäten der Vorstände Kapp, Keller, Märtens und Meder auf, die seit dem Sommer 2018 in die Wege geleitet wurden. Noch sei der Laden nicht über dem Berg, aber endlich stimme der Trend.

Der Dank gelte auch den Mitarbeitern im Bauhof, den vielen Personen, die Grünanlagen pflegen, sich um die zugewiesenen Flüchtlinge kümmern oder seit Jahren die Senioren-Nachmittage abhalten. „Kurzum: Die Gemeinde bedankt sich heute Abend mit Speis und Trank bei allen ehrenamtlichen Helfern, auch bei denen, die sich für den heutigen Abend einbrachten“, sagte Andreas Häse.

Erfolgreich bis hin zur DM

Bürgermeister Häse zählte bei jedem der geehrten Jugendlichen seine mehrmaligen hervorragenden Leistungen und Siege bei mehreren verschiedenen Wettkämpfen auf. Darunter waren Kreis- und Bezirksmeisterschaften, sowie Landes- und sogar Deutsche Meisterschaften. Namentlich erwähnte er auch die jeweiligen Jugendleiter und Betreuer.

Die geehrten Jugendlichen erhielten von der Gemeinde je eine Urkunde für ihre sportlichen Leistungen und einen Gutschein in einer Filmdose verpackt.

Zum Abschluss der Ehrungen kam Andreas Häse zu einem jungen Mann, der mit Sicherheit nicht mehr als Jugendlicher anzusehen ist, jedoch hoch hinaus will. Das hänge fundamental mit der Sportart zusammen, die er betreibt. Das Ziel nach ganz oben zu kommen, hat er eigentlich schon erreicht. Schließlich hat Gleitschirmflieger Philipp Haag Deutschland bereits international vertreten. Gleichzeitig ist er Vereinsmeister 2018 im Gleitschirmverein Heuberg-Baar mit Sitz in Dürbheim und auf dem 28. Rang auf der Weltrangliste.

Als Überraschung stellte Haag ein Video zur Verfügung mit grandiosen Bildern aus einer Perspektive, die sonst Vögeln vorbehalten ist, jedoch einen kleinen Einblick in seine Sportart gab. Anschließend gab Haag noch einige Informationen zum Gleitschirmfliegen, das er bereits mit sechs Jahren begann.

Mit einem zackigen Piratentanz zeigte die Gruppe „Let’s move it“ einen Vorgeschmack auf die kommende Fasnet.

Die Geehrten

Geehrt wurden wurden an diesem Abend:

Schützenverein: Gina-Maria Kapp;

Tischtennis- und Freizeitclub: Maximilian Zepf, Timo Payer, Tobias Payer, Sebastian Mauch, sowie die Mannschaft U 18 mit Timo Payer, Tobias Payer und Sebastian Mauch.

Sportverein Dürbheim Abteilung Ringen: Jannik Seeh Weilheim, Nick Schäfer Balgheim, Lars Mattes , Maximilian Gimbel, Jerome Kommer, Trossingen und Luca Kupferschmid, Wurmlingen.

Sportverein Dürbheim Abteilung Fußball: Luca Zepf, Tim Weißhart, Elias Payer Balgheim, Edward Seidens, Andreas Zepf, Mattes Leon, Jordan Schiebli Rietheim, Tim Dupont, Niels Haag, Daniel Ragg und Jannik Zepf.

Sportverein Dürbheim Tanzgruppe: Caroline Brugger, Laura Brugger, Jenny Dittes und Nina Schätzle.

Musikverein: Die D1 Prüfung haben bestanden: Elena-Maria Brugger, Nadine Flaig, Theresa Glück, Leon Mattes, Elias Messmer.