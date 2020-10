Corona hat alles Gewohnte verändert

Mit Wahlen und Ehrungen und unter Einhaltung des zuvor erarbeiteten Hygienekonzepts hat der Schützenverein Dürbheim seine Generalversammlung begangen.

Bei den Wahlen wurden auf jeweils zwei Jahre gewählt: Guido Schöttle als 2. Vorstand, Konrad Kupferschmid als Kassenwart, Tobias Kapp als Schießleiter, Martin Merkt, Dirk Moser und Michael Wenzler als Beisitzer sowie Wolfgang Weißer als Kassenprüfer.

Zudem überreichte der Verein Ehrungen an verdiente Vereinsmitglieder: Marco Brugger und Michael Wenzler für zehn Jahre Mitgliedschaft im württembergischen Schützenverband; Andreas Mattes für 20 Jahre Mitgliedschaft im württembergischen Schützenverband; Michael Besenfelder, Francesco Faina und Michael Steyer für 25 Jahre Mitgliedschaft im württembergischen Schützenverband und im Deutschen Schützenbund.

In seinem Bericht erwähnte Vorstand Jochen Schöttle, dass der Verein derzeit 83 Mitglieder hat (81 im Vorjahr). Er berichtete darüber, dass sich auch im Verein im vergangenen halben Jahr durch die Corona-Pandemie alles Gewohnte verändert hat. Zudem erwähnte er, dass 2019 Umbaumaßnahmen am Luftgewehrstand durchgeführt wurden, und im Frühjahr 2021 auch am KK-Stand Erneuerungen geplant sind.

Abschließend führte Schöttle auf, dass angesichts des rechtsextremistischen Anschlags im März 2020 in Hanau wieder Diskussionen über eine Verschärfung des Waffenrechts im Gange sind. Gegen eine solche müssten sich die Sportschützen gemeinsam mit dem DSB einsetzen.

Stellvertretend berichtete Justin Dittes anschließend im Bericht des Schriftführers über die bis zur Corona-Pause im März 2020 noch wie üblich vielfältigen Aktivitäten und Ereignisse des Vereins. Schatzmeister Konrad Kupferschmid berichtete in seinem Kassenbericht von einem soliden Kassenstand.

Sportleiter Tobias Kapp blickte auf die im Jahr 2019 noch vielfältigen sportlichen Aktivitäten; von Jung bis Alt nahmen insgesamt 30 aktive Schützen in acht Mannschaften an den Rundenwettkämpfen sowie weiteren sportlichen Ereignissen teil. Erfreulich sei im Jahr 2019 die Teilnahme von 21 Schützen an den Vereinsmeisterschaften gewesen, so dass in diesem Jahr auch die Erstplatzierten geehrt wurden. Bei den Kreismeisterschaften sei die sehr gute Leistung von Gina-Maria Kapp hervorzuheben, die bei den darauffolgenden Bezirksmeisterschaften sogar den 3. Platz belegte.

Jugendleiter Andreas Mattes berichtetet über ein sehr spannendes vergangenes Jahr. Dabei wurde das Training erstmals von mehreren Trainern geleitet und vom Jugendleiter überwiegend organisatorische Dinge übernommen. Derzeit sind fünf bis sechs aktive Jungschützen dabei. Auch bei der Jugendsommerrunde sei die ausgezeichnete Leistung von Gina-Maria Kapp hervorzuheben, die mit 1123 Ringen nach sechs Wettkämpfen die Sommerrunde für sich entschied. Luis-Enrique Vargas-Schmid landete mit 1028 Ringen nur wenige Plätze dahinter.

Aufgrund des vakanten Postens des Kreisjugendleiters fand dieses Jahr wieder kein Kreisjugendpokalschießen statt. Dafür nahmen die Jugendlichen erfolgreich vereinsintern am Königs- und Nikolausschießen teil. Nach der Sommerpause konnten viele Jungschützen ihre Talente auch bei den aktiven Luftgewehrmannschaften zeigen. Das Engagement von Luis-Enrique Vargas-Schmid als Mannschaftsführer der 2. Mannschaft sei hierbei besonders zu erwähnen. Abschließend wurden die Jugendlichen aufgerufen nach der Corona-Pause wieder häufiger und zuverlässiger am Training teilzunehmen.

Schließlich sprach Oberschützenmeister Jochen Schöttle noch zukünftige Aktivitäten an.