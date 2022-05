Corona hat Aktivität gebremst

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Trotz Corona ist die Lebensfreude nicht verloren gegangen“ stellte die Vorsitzende des „Freundeskreis des Seniorenzentrum Im Brühl“ in Aldingen, Karin Korb erfreut in der Hauptversammlung des Vereins fest. Das Jahr 2021 hatte es in sich. Alle Veranstaltungen wurden abgesagt. Es gab strenge Hygieneregel zu beachten und auch die Besucher Reglung war nicht einfach. Zum Teil waren Besuche gänzlich nicht erlaubt.

Seit 17 Jahren gibt es den Verein. Das zehnjährige Jubiläum kann das Magazin „Abendsonne“ feiern. In der Printausgabe sind Geschichten, Gedichte, Rätsel und Küchenrezepte zu lesen. Aktuell zählt der Verein 152 Mitglieder.

Bürgermeisterstellvertreter Michael Göbel weiß es zu schätzen, wie viel Freude den betagten Menschen durch die Freunde beschieden wird. „Diese Freude ist in den Gesichtern der alten Menschen förmlich zu sehen. Sie leisten einen wertvollen Beitrag bei der Unterstützung des Pflegepersonals was man nicht hoch genug einschätzen kann“ betonte Michael Göbel. Er nahm die Entlastung vor, welche einstimmig erteilt wurde.

Die anschließenden Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: zweite(r) Vorsitzende(r) die Stelle bleibt vakant. Beisitzer Gisela Brändle und Harald Efinger, Kasse Ramona Plesse, Kassenprüfer Wilhelm Ludomirska und Patrick Efinger.

„Corona hat die Leidenschaft gebremst, ich hoffe dass das Feuer der Leidenschaft wird wieder entfacht“, betonte Vorsitzende Karin Korb. Symbolisch überreichte sie allen ein Feuerzeug mit eingeprägtem Namen.