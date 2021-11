Corona fordert das DRK und verhindert Einnahmengelegenheiten

Die diesjährige Kreisdelegiertenversammlung des DRK-Kreisverbandes Tuttlingen in Aixheim wurde aufgrund der aktuellen Coronaverordnun unter dem Gesichtspunkt „2G“ abgehalten. Beim Bericht des ersten Vorsitzenden, des Landrats Stefan Bär, zu den vergangenen drei Geschäftsjahren wurde deutlich: Besonders in der Coronazeit war das DRK im Landkreis Tuttlingen ein wichtiger Eckpfeiler bei der Bekämpfung dieser Infektionskrankheit.

Das DRK hat in fast allen Gemeinden des Landkreises Teststellen unterhalten. Es unterstützte die Logistik der mobilen Impfteams, die in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen beim Impfen besonders schützenswerter Personengruppen im Einsatz waren. Ebenso hat das DRK zahlreiche Personen zu qualifizierten Corona-Testern ausgebildet, die dann in ihren jeweiligen Betrieben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter testen konnten. Auch im Kreisimpfzentrum zeichnete sich das DRK durch den Einsatz vieler Ehrenamtlicher aus.

Die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurde ebenfalls durch DRK-Helfer aus ganz Deutschland, so auch aus Tuttlingen, bekämpft. Gerade dieser ehrenamtliche Bereich leidet aber auch stark unter der Coronakrise, da das Ehrenamt keine finanziellen Mittel von Seiten der Krankenkassen oder anderer öffentlicher Träger erhält.

Wesentliche Finanzierungsbausteine wie die Altkleidersammlung seien weggebrochen. Auch die Spendeneinnahmen und die Anzahl der Fördermitglieder seien aktuell rückläufig, so Bär. Die Bevölkerung nimmt dieses Engagement des DRK positiv zur Kenntnis, sodass man jetzt auch einen Spendenaufruf starten müsse.

Das Gesagte spiegelte sich dann auch in den Zahlen des Schatzmeisters Dirk Schulz wider. Gerade das Haushaltsjahr 2020 zeigte viele Einnahmeausfälle bei abgesagten Erste-Hilfe-Kursen, geschlossenem Kleiderladen während des Lockdowns und einem erhöhten Aufwand für Masken- und Desinfektionsmaterial.

Für den hauptamtlichen Bereich zeichnete Kreisgeschäftsführer Oliver Ehret das Bild der letzten drei Jahre, nachdem im letzten Jahr die Delegiertenversammlung dem Lockdown zum Opfer gefallen ist. Die Zahlen hätten sich weitgehend gut entwickelt. Die hauptamtlichen Aktivitäten des DRK werden von den Krankenkassen vergütet.

Dies sei ein großer Unterschied zu den Aufgaben des Ehrenamts. Allerdings sei die Notfallrettung kein gewinnbringendes Geschäftsfeld, da nur der personelle und sächliche Aufwand (Fahrzeuge, Verbrauchsmaterial) ersetzt wird. Am Beispiel der neuen Notarztwache, die in Wehingen gebaut wird, erkenne man, dass auch hier öffentliche Unterstützungen notwendig werden.

Das Land fördert diesen Neubau mit etwa 250000 Euro, die tatsächlichen Baukosten liegen jedoch mehr als doppelt so hoch. Das DRK müsse nach wie vor sparen und könne sich manche Neuanschaffung nur dann leisten, wenn auch entsprechende Unterstützer gefunden werden.

Den gesamten ehrenamtlichen Bereich stellte Kreisbereitschaftsleiter Dirk Schad vor. Als besonderen solidarischen Akzent hob er die Testaktion unmittelbar vor Weihnachten 2020 hervor, als in vier Gemeinden des Landkreises über 1600 Bürgerinnen und Bürger getestet wurden. Hauptsächliches Ziel für die nächsten Jahre sei die Nachwuchsarbeit, damit in sehr vielen Gemeinden unseres Landkreises starke Ortsvereine für die Bürgerinnen und Bürger da sein können. Sei es in der Rettungshundestaffel, der Bergwacht, als Helfer vor Ort, in der Notfallseelsorge, beim Blutspenden oder als Schnell-Einsatz-Gruppe bei verschiedenen Schadensfällen.

Am Ende der Versammlung wurden zwei verdiente DRK-Mitglieder von Landrat Stefan Bär geehrt. Zum einen erhielt der zweite Vorsitzende Bernhard Flad für 35 Jahre ehrenamtliche Vorstands- und Führungsarbeit eine Urkunde und Auszeichnungsspange, zum anderen wurde der Kreisbereitschaftsleiterin Sieglinde Lambrecht die Ehrenmedaille des Kreisverbandes in Gold verliehen. Diese Ehrenmedaille wird ihr von Stefan Bär noch überreicht, da sie krankheitshalber nicht anwesend sein konnte.