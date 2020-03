Chormitglieder bringen sich bei zahlreichen Aktivitäten ein

Noch bevor alle Veranstaltungen und Versammlungen aus den bekannten Gründen abgesagt werden mussten, ist der katholische Kirchenchor Aixheim zu seiner Jahres-Hauptversammlung zusammengekommen. Dabei standen auch Ehrungen und Wahlen an.

Aus gesundheitlichen Gründen fand die Jahreshauptversammlung ohne Vorsitzende Gisela Ilg statt. Sylvia Braunbart und Silvia Öfinger übernahmen die Begrüßung und den Jahresrückblick, den Gisela Ilg schriftlich hinterlegt hat.

Es waren viele Aktivitäten, in denen sich alle Chormitglieder mit einbrachten. Sie bedankte sich bei allen für das gute und harmonische Miteinander. Ein großes Dankeschön ging an die Chorleiterin Nataliia Sentyshcheva, „denn ohne sie wäre es nicht der Chor, der er heute ist“.

Des weiteren konnte der Chor zwei neue Mitglieder begrüßen, den Bassisten Edwin Günter und die Sopranistin Anni Barschina.

Sie freue sich immer wieder mit dem Chor auch Neues zu wagen, so Chorleiterin Nataliia Sentyshcheva. Sie gab an, dass es einfach schön sei, das Hobby zum Beruf zu machen. Auch Pater Sabu begrüßte die Anwesenden mit einem freundlichen „Grüß Gott“. Er freue sich über diesen Chor, der eine Bereicherung für die Gemeinde und somit für die Kirche. Es verschönere jeden Gottesdienst, wenn der Chor singt.

Pater Sabu ehrte Erika Rapp für 30 Jahre Mitgliedschaft im Kirchenchor mit einer Urkunde des Cäcilienverbands und bedankte sich für ihr Engagement in vielen Sparten der Kirche. Danach gab es Ehrungen für regen Probenbesuch, und zwar für Erich und Maria Hauser, Toni Schmid, Sylvia Braunbart und Nataliia Sentyshcheva.

Als Schriftführerin gab Sylvia Braunbart den Jahresrückblick bekannt. 2019 war ein erfolgreiches Jahr. Es waren viele Auftritte und somit auch viele Proben nötig. Höhepunkte waren unter anderem das Kirchweihfest, das Kirchenkonzert mit dem Musikverein Aldingen sowie das Weihnachtsliedersingen. „Alles in allem ein tolles und sehr harmonisches Jahr.“

Kassiererin Silvia Öfinger berichtete über die Finanzen des Vereins, die bescheiden ausfallen. Kassenprüfer Gerhard Kratt bestätigte eine korrekte Kassenführung.

Martin Jetter übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erteilt wurde. Wahlen standen an: Gisela Ilg wurde in Abwesenheit erneut zur ersten Vorsitzenden einstimmig wiedergewählt. Per Video nahm sie die Wahl an. Ebenso einstimmig wurde auch die Schriftführerin Sylvia Braunbart wiedergewählt.

Nach dem offiziellen Teil gab es nochmals ein Dankeschön an alle Chormitglieder und Chorleiterin Nataliia Sentyshcheva. Der Abschluss war dann ein gemütliches und genussreiches Zusammensein.

Wann es wieder Chorproben gibt, steht derzeit noch nicht fest.