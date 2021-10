Im Industriegebiet in Richtung Trossingen ist es am Donnerstagachmittag beim Endladen in einem Industriebetrieb zu einem Zwischenfall mit Chemikalien gekommen. Feuerwehr, DRK und Polizei sind vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.