Charmante Vielfalt in der Aldinger Buchbox

Die Aldinger Buchbox wird liebevoll gepflegt und laufend aus Schenkungen und Spenden bestückt. Nach einem Jahr des Bestehens zieht das Organisationsteam eine „durchweg positive“ Bilanz und bekomme viel Lob für sein Engagement. „Dies und die Liebe zum Buch motivieren dazu, weiterhin den Büchern und Magazinen ein zweites Leben zu schenken“, heißt es in einer Pressemitteilung des Buchbox-Teams zum „Einjährigen“.

Was passiert, wenn sich Ildiko von Kürthy mit Rafik Schami (Bestsellerautoren) in der Aldinger Buchbox treffen und mit Heinrich Spoerl (50er Jahre) die Feuerzangenbowle genießen? Dann freuen sich die Besucher der Buchbox über die ungeordnete Vielfalt und über so manches Schnäppchen, das sich hier finden lässt.

„Genau diese Vielfalt ist es, die ein öffentliches Bücherregal so interessant macht“, so das Buchbox-Team. Plötzlich steht ein fast neues Kochbuch für Südafrika da, in trauter Einheit mit schwäbischen Spezialitäten und der echten französischen Küche. Die Buchbox auf dem Aldinger Marktplatz ist immer für eine Überraschung gut.

Manche Mutter entdeckt für ihr Kind Bilderbücher und das Rätsellexikon findet ebenfalls einen Liebhaber. Zeitschriften wie Geo oder Landlust bekommen ein zweites und drittes Leben. Und das alles kostenlos und völlig unverbindlich rund um die Uhr.

Und wenn es doch nicht so gefällt, das eigene Regal zu voll wird oder man das Buch gerne weitergeben möchte? Kein Problem – bringt man es eben wieder zurück. Dann begegnen sich im zweiten Aufenthalt vielleicht die Biographie von Wolfgang Schäuble mit der von Steve Jobs und Herbert Ehrenberg „Zwischen Marx und Macht“ diskutiert mit Günter Wallraff sein „Lesebuch“.

Alle genannten Bücher stehen ab sofort im Regal. Außerdem werden zehn Bildbände über Deutschland und die zehnbändige „Neue Enzyklopädie des Wissens in Farbe“ angeboten.

Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB), Rita Rechlin 07424-85002 (AB).