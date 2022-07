Bürger sollten bei PV-Nutzung von Freiflächen einbezogen werden

Die Gemeinde Dürbheim ist derzeit dabei, die kommunalen Dächer mit PV-Anlagen zu bestücken, doch reicht dies zum Erreichen des Zwei-Prozentzieles der Landesregierung bei Weitem nicht aus. Auch große Dachflächen von Gewerbe- oder landwirtschaftlichen Betrieben, wie auch die Nutzung von Freiflächen sind hierfür notwendig, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Zur Information des Gemeinderates begrüßte Bürgermeister Häse zu diesem Thema Dimitri Vedel, Projektleiter bei der Bodensee-Stiftung im Bereich Energiewende. Die Stiftung sei ein internationaler Umweltverband mit Sitz in Radolfzell. Sie sei neutral und verfolge das Ziel, die Energiewende nachhaltig und ökologisch zu gestalten. Diese Ziele verfolgt auch das Netzwerk PV in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. Darin arbeiten die Energieagenturen der Landkreise, die regionalen Verbände des Bundes und die Bodensee-Stiftung zusammen. Dieses PV-Netzwerk wird zudem vom Umweltministerium BW gefördert.

In seinem Vortrag ging Vedel insbesondere darauf ein, was zu bedenken ist, bevor sich die Gemeinde für einen Betreiber oder ein eigenes Betreibermodell entscheidet und wie die der Landwirtschaft entzogenen Flächen künftig möglichst ökologisch sinnvoll genutzt werden können. Sehr wichtig sei auch die Einbindung der Bürger, damit sie erkennen können, dass die PV-Freiflächen-Anlage gegenenfalls einen höheren ökologischen Wert besitzt, als die zuvor dort praktizierte Landwirtschaft. Zudem sollten auch Wege gefunden werden, damit möglichst alle Bürger auch wirtschaftlich von der Anlage profitieren können.

Auf Grundlage einer Kalkulation der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen war vom Gemeinderat zudem der Verkaufspreis festzulegen. Im Vergleich zu den Plätzen im 3. BA wurde er von 150 auf 190 Euro pro Quadratmeter angehoben. Dabei spielten die Baulandpreise in den Nachbargemeinden eine entscheidende Rolle. Denn kostendeckend wären bereits 125 Euro pro Quadratmeter gewesen. Doch durch den „Gewinnzuschlag“ bekommt die Gemeinde so die Möglichkeit, den Vorgaben des neuen NKHR zu folgen und für finanzschwächere Jahre eine Rücklage von circa 315 000 Euro aufzubauen.

Bei dieser Entscheidung war für den Gemeinderat auch wichtig, dass es vorrangiges Ziel der Gemeinde sei, innerorts Wohnraum zu schaffen. Dazu werde in der nächsten Sitzung auch ein entsprechender Beschluss für ein Sanierungsgebiet gefasst. Bauplatzinteressenten werden sich ab dem ersten Juli um die freien Plätze bewerben können.

Der Gemeinderat behandelte auch das Thema Elternbeiträge in den Kindergärten. Obwohl die Kirchengemeinde als Betreiber des Dürbheimer Kindergartens die Elternbeiträge erhebt, muss auch der Gemeinderat diesen zustimmen. Durch den Landesrichtsatz sollen aus Elternbeiträgen 20 Prozent der tatsächlichen Kosten gedeckt werden. Obwohl die aktuellen Preissteigerungen deutlich höher liegen, wurden diese Sätze lediglich um 3,9 Prozent erhöht. Damit ist bereits bei der Beschlussfassung über die künftigen Elternbeiträge absehbar, dass das 20 Prozent-Ziel für die Elternbeiträge deutlich verfehlt wird. Denn bereits in den Jahren 2015 bis 2019 deckten die Elternbeiträge in Dürbheim lediglich 13 bis 16 Prozent der Gesamtkosten. Und in 2020 sank dieser Anteil – wegen des durch Corona verursachten beitragsfreien Zeitraums - sogar auf 12,2 Prozent. Dennoch stimmte der Gemeinderat den neuen Kindergartenbeiträgen für 2022/2023 zu.

Im Rahmen des seit Anfang Mai laufenden Ausbaus der Burgstraße werden dort derzeit Leerrohre für Glasfaser verlegt. Für den Teilbereich vom Pop in der Jahnstraße bis zur Burgstraße und vom Ende der Burgstraße bis zum Ortsteil Risiberg läuft derzeit die Ausschreibung. Die Vergabe wird in der Juli-Sitzung erfolgen. Im Bereich des OT Risiberg hat die NetzeBW der Gemeinde nun angeboten, gleichzeitig den Stromanschluss der Gebäude von Dachständer auf Erdzuführung umzustellen. Nachdem mit der für die Bundesförderung zuständigen „Gigabit“ abgeklärt wurde, dass durch diese Mitverlegung die in Aussicht gestellten Fördermittel circa 296 000 Euro nicht in Gefahr geraten, konnte der Gemeinderat diesem Vorschlag der NetzeBW zustimmen und vergab den Auftrag zur „Mitverlegung“ in Höhe von 36 201,30 Euro an die NetzeBW GmbH. Bei einem Ausbau ohne diesen Synergieeffekt wären voraussichtlich Kosten von knapp 59 000 Euro angefallen.

Der Gemeinderat nahm zustimmend zur Kenntnis, dass die Anzahl der Straftaten zwar seit 2017 tendenziell leicht ansteigt, damit aber weiter deutlich unter dem Niveau der Jahre 2011 - 2015 liegt. Leider konnten nur 52,6 Prozent der Straftaten aufgeklärt werden. Damit liegt dieser Wert unter dem Landesdurchschnitt von 65,3 Prozent. Die „Häufigkeitszahl“ (Anzahl der Straftaten auf 100.000 Einwohnerzahl hochgerechnet) liegt mit 1 119 deutlich niedriger als in größeren Städten wie Spaichingen (2 912) oder Tuttlingen (5 043).