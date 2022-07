Bücherei stellt Spiele vor

Am Dienstag, 12. Juli, dreht sich in der Aldinger Bücherei alles um Spiele. In einer kleinen Einführung werden neue Spiele für Kinder ab drei Jahren vorgestellt. Ganz neu sind laut Mitteilung Spiele, die Konzentration und räumliches Denken fördern und allein gespielt werden könnten. Mit im Rennen seien auch bewährte Klassiker, die einerseits die kindliche Entwicklung fördern und andererseits Spielspaß für die ganze Familie bieten würden.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, gespielt werden kann bis 18 Uhr. Die vorgestellten Spiele können dann ab Mittwoch, 6. Juli, ausgeliehen werden. Ebenfalls am Dienstag, 12. Juli, gibt es parallel zur Ausleihe einen Spieleflohmarkt, Zeit zum Stöbern ist von 15 bis 18 Uhr. Im Angebot sei alles – vom Legespiel für die Kleinen über Lernspiele bis zum Strategiespiel für erfahrene Spielernaturen.