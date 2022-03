Büchere Aldingen startet in den Frühling: Basteln, spielen, lesen, helfen

Mit einem Aktionstag wird am Freitag, 1. April von 15 bis 18 Uhr, der Frühling in der Gemeindebücherei Aldingen eingeläutet. Es gilt nach wie vor 3G, die Nachweise werden vor Ort kontrolliert.

An verschiedenen Stationen in der ganzen Bücherei kann gebastelt oder gespielt werden, ebenso wartet ein Bücherflohmarkt zugunsten der Ukraine-Hilfe auf Lesehungrige. Auch einen Verkaufsstand gibt es: Lebens- und Genussmittel sowie kleine Geschenke aus dem Weltladen Trossingen werden verkauft, der Erlös kommt den Produzenten in den jeweiligen Herkunftsländern zugute.

Zu 100 Prozent an das Aldinger Schul-Projekt für Priluki in der Ukraine fließen die Einnahmen aus der Spendenaktion, die derzeit im Schaufenster der Bücherei ausgestellt ist: Vier Frauen aus Aldingen und Umgebung nähen Beutel aus hochwertigen Stoffen, die in der Bücherei für zehn Euro pro Stück angeboten werden. Wer am Freitag keine Zeit hat, aber trotzdem einen der Artikel aus dem Weltladen oder einen Stoffbeutel kaufen möchte, kann dies auch noch am Samstag, 2. April tun – dann ist die Bücherei wie immer am ersten Samstag im Monat geöffnet von 10 bis 12 Uhr.