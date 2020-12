Bücherbox präsentiert die Top Ten im Dezember

Die Aldinger Buchbox stellt ab kommenden Samstagnachmittag, den 12. Dezember, die literarischen Top Ten für Dezember vor. Stendhal: Rot und Schwarz, Luise Rinser: Den Wolf umarmen und Mirjam, Christa Wolf: Medea, Carlos Ruiz Zafon: Der Gefangene des Himmels und Das Spiel des Engels, Harper Lee: Wer die Nachtigall stört, Werner Bergengruen: Die Schwestern, John Updike: Hasenherz, Marie Luise Kaschnitz: Der alte Garten, Franz Werfel: Das Lied von Bernadette, Kästner für Erwachsene. Außerdem gibt es Wissensbücher für Kinder und Jugendliche, beispielsweise Gewusst wann, Das Buch vom alten Griechenland, Manfred Mai: Deutsche Geschichte, Ich entdecke meine Welt, Tiere der großen Meere, Das große Jugendbuch oder Meere und Ozeane.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Es sind über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Bildbände, Kinder- und Jugendbücher vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Man kann hingehen und kostenlos mitnehmen, was interessiert. Wer nicht zum Marktplatz kommen kann, ruft an und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird nach Hause gebracht (in Aldingen), natürlich kostenlos. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB), Rita Rechlin 07424-85002 (AB)