Bücher zum „Welttag des Buches“

Am Samstagnachmittag, 23. April, kommen anlässlich des Welttages des Buches neu ins Regal: 7 Bände Franz Kafka, 4 Bände Ingeborg Bachmann, 4 Bücher von Hermann Hesse, Nietzsche: Also sprach Zarathustra, Salman Rushdi: Des Mauren letzter Seufzer, Der Boden unter ihren Füßen, Amos Oz: Der perfekte Frieden, Eine Frau erkennen, Eine Geschichte von Liebe und Finsternis, Hannah Arendt: Biographie, Ich will verstehen, Eugen Ruge: In Zeiten des abnehmenden Lichtes, Margaret Atwood: Die Räuberbraut, Lady Orakel, Carlos Ruiz Zafon: Der Schatten des Windes, Das Spiel des Engels, John Updike: Die Hexen von Eastwick, Luise Rinser: Den Wolf umarmen, Bruder Hund, Daniel Kehlmann: Die Vermessung der Welt, Elif Shafak: Der Architekt des Sultans, George Orwell: 1984, Andrea Schenkel: Kalteis, Tannöd u.a.. Und ca. 30 Bücher vom Diogenes Verlag „Weiße Reihe“ von Bernhard Schlink, Patrick Süskind, Doris Dörrie, Ingrid Noll, John Irving, Ian McEwan u.a. Und für die Kleinen: 10 Bilderbücher (u.a. Leo Lausemaus, Eiskönigin)

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos.

Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände usw. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt.