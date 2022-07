Bücher zum Wandern und Bergsteigen

Am Samstagnachmittag, 2. Juli, werden Bücher neu ins Regal der Buchbox gestellt mit dem Schwerpunkt Wandern und Bergsteigen, zum Beispiel: Der E 5, 5 Alpinlehrpläne, 10 Rother Wanderführer (Deutschland, Österreich, Rumänien), Klettern, aber sicher, R. Messner: Der nackte Berg, Alle meine Gipfel, Berge versetzen, Mein Leben am Limit u.a., Trecking und, Expeditionsbergsteigen, Wandern in Südtirol, Alpine Pfade in Baden-Württemberg, Heimattrecking in Bayern, Von den Alpen bis zum Wattenmeer, Fahrradtouren Bodensee, Kompass Wanderatlas, Jakobsweg, Merianhefte Österreich, Bayern, Schweiz, Bildbände Alpen, Kaisergebirge, S.

Und dazu: 20 Bücher zu Klima und Umweltschutz, zum Beispiel, Glücklich leben ohne Müll, Zero Waste Küche, Plastiksparbuch, Arm aber Bio, Trick 17 Nachhaltig leben, 5 Hausmittel ersetzen eine Drogerie, Die Geheimnisse der guten Erde und weitere Bücher.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert. Alles ist kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher u.a. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kinderbücher, Krimis und Kochbücher werden immer gerne angenommen. Einfach anrufen, es kann auch im Umkreis von Aldingen abgeholt werden. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424 / 84957 (AB), Rita Rechlin 07424 / 85002 (AB).