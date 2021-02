Die Gemeindebücherei Aldingen, Hauptstraße 4, empfiehlt Bücher über starke Frauen, die dort ausgeliehen werden können:

„Das Lied der Arktis“ von Bérengère Cournut ist kein Roman für Liebhaber*innen spannungsgeladener Thriller: Poetisch und eindringlich zugleich wird die Geschichte der jungen Uqsuralik erzählt, die von ihrer Familie getrennt und völlig auf sich allein gestellt ist in der erbarmungslosen Arktis. Nach einiger Zeit trifft sie auf eine andere Nomadenfamilie, die sie aufnimmt und wieder verlässt. Ihre Odysse ist noch nicht zu Ende, es wird noch einige Zeit dauern, bis sie wieder zu ihren eigenen Leuten findet. Bis dahin überlebt sie in der rauen Natur, deren Sprache sie zusehends besser kennen lernt und mit Hilfe der Geister aus der mythischen Welt ihres Volkes.

„Tiger“ von Polly Clark ist ebenso tiefgehend wie exotisch. Die Primatenforscherin Frieda verliert wegen ihrer Drogensucht ihre Stelle und kommt in einem Privatzoo unter, wo sie sich um Tiger kümmert. Mit der Zeit lernt sie nicht nur ihre Schützlinge immer besser kennen, sondern auch sich selbst. Parallet dazu werden die Geschichten der indigenen Edit und ihrer Tochter Sina erzählt sowie die von Tomas, Mitarbeiter eines Naturschutzparks im Amur-Gebiet. Alle ihre Biografien, die erst gegen Ende zusammen geführt werden, sind verknüpft durch das Leben der sibirischen Tiger.

„Dieses ganze Leben“ von Raffaella Romagnolo spielt sich für die 16-jährige Paola im Arbeiterviertel mit seinen Sozialbauten und Werkhallen ab, die in krassem Gegensatz zur elterlichen Villa stehen. Dort regiert ihre perfektionistische Mutter, die mit dem Aussehen ihrer Tochter nicht zufrieden ist. Um nicht zu dick zu werden, soll Paola deshalb täglich ihren gelähmten Bruder Richi im Rollstuhl umher fahren. Die beiden tauchen dabei in eine Welt ein, die so ganz anders ist, als zu Hause vorgelebt wird. Und so ganz nebenbei kommen sie auch der Wahrheit über ihre Familie auf die Spur.