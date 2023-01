Bücher für Neugierige in der Aldinger Buchbox

Die Buchbox wird am Samstagnachmittag, 14. Januar, mit rund 100 neuen Büchern bestückt zum Beispiel: Taschenlexikon, zehn Bände (original verpackt), Großes Lexikon in Farbe, vier Bände, Der große Weltatlas, sechs Bände, Erde und Universum, Grundwissen für Jedermann, Geheimnisse der Erde, Wunderwerk Mensch, Das Superbuch der erstaunlichen Tatsachen (original verpackt), Wissen auf einen Blick (original verpackt), Die ersten Erfindungen, Lexikon der aktuellen Begriffe, Schreibtischbibliothek, vier Bände, Rätsel – Fakten – Phänomene, Geo kompakt: Naturgewalten, Sport, Wüste, Wissen für Millionen – Quizbuch und weitere. Und für Kinder: Mein großer Kinderatlas, Arena Panorama Atlas, Erstes Wissen – Mensch und Technik, Die Welt der Dinosaurier, Der Körper, Große Erfinder und Entdecker, Das superschlaue Antwortbuch, Großes farbiges Kinderlexikon, Was Kinder wissen wollen, Jetzt weiß ich alles – 16 Bände und weitere.