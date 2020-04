Buchbox wird zur Hobbythek

Können die Abi-Prüfungen in diesen Krisenzeiten stattfinden? Nein, betont eine Gruppe baden-württembergischer Abiturienten. In einem siebenseitigen Brief, unter anderem an Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU), fordern sie nun ein Umdenken.

Das Ansinnen ist nicht ganz neu: Zwei Abiturienten aus Hamburg haben bereits vor gut zwei Wochen eine Petition gestartet. Ihre Forderung nach einem Verzicht auf die finalen Prüfungen hatte bis Montagabend mehr als 137.