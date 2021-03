Buchbox setzt romanischen Schwerpunkt

Ab kommenden Samstagnachmittag, 27. März, kommen neue Bücher ins Regal mit dem Schwerpunkt Frankreich, Spanien und Portugal.

Darunter sind zum Beispiel Bildbände von Frankreich, Spanien, Portugal und Mallorca, Reiseführer für Paris, Korsika, Elsass, Straßburg, Provence, Loire-Schlösser, Bretagne und Auvergne sowie für Fuerteventura, Gran Canaria, Teneriffa, Katalonien, Lanzarote und Mallorca. Außerdem Kochbücher aus Frankreich, aus der Provence und dem Elsass. Und dazu Wörterbücher für Spanisch und Französisch sowie französischsprachige Romane.

Der besondere Lesetipp – Harlan Coben, geboren 1962: Die Bücher des amerikanischen Autors sind in über 40 Sprachen übersetzt worden und erobern regelmäßig die internationalen Bestsellerlisten. Er wurde mit den drei bedeutendsten amerikanischen Krimipreisen ausgezeichnet und gilt als einer der wichtigsten und erfolgreichsten Thrillerautoren seiner Generation. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er fesselnde Geschichten mit vielschichtigen Charakteren und psychologischem Hintergrund schreibt. Er habe, so schreiben die Kritiker „ein teuflisches Talent, die Leser zu fesseln“. Es ist fast unmöglich ein Buch von ihm aus der Hand zu legen. In der Buchbox z.B. Kein Lebenszeichen, Das Spiel des Lebens, Schlag auf Schlag, Keine zweite Chance, Ich finde Dich.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher und schöne Zeitschriften einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Bildbände, Kinder- und Jugendbücher usw. vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Man kann einfach hingehen und kostenlos mitnehmen, was interessiert. Wer nicht zum Marktplatz kommen kann, ruft an und das gewünschte Buch oder eine Auswahl wird nach Hause gebracht (in Aldingen), natürlich kostenlos.

Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 07424-84957 (AB), Rita Rechlin 07424-85002 (AB)