Buchbox öffnet mit vielen neuen Bildbänden

Am Samstagnachmittag, 7. Mai, werden in Aldingen viele neue Bücher ins öffentliche Regal gestellt. Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf, heißt es in der Pressemitteilung der Organisatoren..

Ein aktuellre Schwerpunkt sind Bildbände über Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, den Landkreis Bautzen, Schwerin, Usedom, Niedersachsen, Weimar Schlösser und Gärten um Wörlitz sowie Kochbücher aus Sylt oder der ehemaligen DDR. Zu finden ist aber auch das Paulanergarten Kochbuch. Und für die Kleinen gibt’s ein Zwergenstübchen Geburtstagsbuch, 200 Kritzelbilder zum Malen, diverse Malbücher, Teddys Backbuch, Kochspaß mit Hex und Kindergartenbackbuch.

Jede und jeder kann auswählen und mitnehmen, was sie oder ihn interessiert, alle Bücher sind kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher und Bildbände vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt.