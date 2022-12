Buchbox mit Spezialitäten bestückt

Diverse Sammlungen für Spezialisten gibt es am Samstagnachmittag, 10. Dezember, in der Buchbox Aldingen. So zum Beispiel 24 Bände „Die Großen. Leben und Leistung der 600 bedeutendsten Persönlichkeiten unserer Welt, 1. bis 20. Jahrhundert. Edle Ausgabe mit Goldschnitt“. Oder 19 Bände „Karl May. Jubiläumsausgaben des Karl-May-Verlages. 1952 – 1964. 9 Bände“. Auch „Bilder im Spiegel der Zeit. Fotos-Fakten-Dokumente 1900 – 1955, schöne Ausgabe in rotem Leder gebunden“ sind im Angebot. Ebenso wie elf Bände „Sehen und Erleben“, unter anderem Südtirol, Toskana, Provence und Schottland. Und für Kinder: 18 Bände „Das magische Baumhaus“, sieben Bände „Felix Huby: Paul Pepper“. Für Kochfans ist auch wieder etwas dabei: vier Bände „Gute Küche leicht gemacht“.

Extra Angebot: 40 Bände „W.I. Lenin – Institut für Marxismus und Leninismus beim Zentralkomitee der KPdSU. Dietz Verlang Berlin 1953-1963“. Wer sich dafür interessiert (kostenlose Abgabe, möglichst komplett), ruft bitte an.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles ist kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände und noch vieles mehr vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier, Telefon 7424-84957 (AB), Rita Rechlin, Telefon 07424-85002 (AB).