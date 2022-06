Breitbandausbau in Balgheim kommt voran

In der letzten Gemeinderatsstizung in Balgheim wurde über den Breitbandausbau gesprochen. Der Vertreter des Ingenieurbüros cec, Herr Scholz, hat das Förderprogramm zum Breitbandbandausbau nochmals kurz vorgestellt. Anschließend wurden die förderfähigen Adressen im Gemeindegebiet aufgezeigt. Darunter fallen Gebiete unter 100 Mbit/s im Download, Schulen, Krankenhäuser und Unternehmen in Gewerbegebieten mit unter 500 Mbit/s nutzerbezogen im Download.

Das Ergebnis für Balgheim sieht nach Durchführung des Markterkundungsverfahren unter Beachtung der vorgenannten Fördervoraussetzungen wie folgt aus: Es gibt eine Ausbauzusage der Telekom für vier Adressen, kein Widerspruch eines Netzbetreibers und die Auswertung umfasst 477 Adressen. Auf Grundlage der vorliegenden förderfähigen Adressen und deren Verteilung im Gemeindegebiet kostet der Ausbau der derzeit förderfähigen Adressen rund 2,5 Millionen Euro, welcher aktuell mit 50 Prozent von Bund und 40 Prozent vom Land bezuschusst wird.

Die Gemeinde ist sich der Wichtigkeit einer schnellen Internetverbindung bewusst und wird den Förderantrag für den Ausbau stellen und die Durchführung mit mehreren Losen ausschreiben. Nach weiteren Erläuterungen und einem intensiven Austausch stimmte der Gemeinderat einstimmig für die weiteren vorbereitenden Maßnahmen, um alle förderfähigen Adressen zu erschließen.

Auch über die Kindergartengebühr in Balgheim wurde geredet. Die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände in Baden-Württemberg haben sich auf die Erhöhung der Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2022/2023 verständigt. Die Träger und die Fachkräfte in den Einrichtungen gewährleisten auch in angespannten Zeiten der Pandemie und des Krieges in der Ukraine ein möglichst bedarfsorientiertes und qualitativ beachtliches Angebot der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Damit leisten sie einen essenziellen Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilisierung in der anhaltenden Krisenzeit. Die Sicherstellung dieses Angebots beansprucht die Träger jedoch nicht nur in einem hohen Maße organisatorisch, sondern schlägt besonders durch die hohe Inflationsrate, die sich auf die Investitions- und Sachkosten auswirkt, aber auch durch steigende Personalkosten finanziell zu Buche.

Die Vertreter des Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen haben sich vor diesem Hintergrund darauf verständigt, bei ihrer gemeinsamen Empfehlung zur Fortschreibung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2022/2023 die benannten Kostensteigerungen zumindest teilweise zu berücksichtigen und empfehlen eine Erhöhung der Elternbeiträge pauschal um 3,9 Prozent, welcher sich die Gemeinde Balgheim anschließt.

Mit dieser Empfehlung bleibt die Steigerung erneut bewusst hinter der Entwicklung der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um so sowohl den Auswirkungen der anhaltenden Krisen auf die Einrichtungen (mit Fachkräftemangel und Schwierigkeiten bei der Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs) als auch den Elternhäusern gegenüber gerecht zu werden. Das angestrebte Ziel der unterzeichnenden Verbände in Baden-Württemberg bleibt ein Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurden außerdem noch einige kleinere Themen angesprochen. Die Bevölkerungsfortschreibung des statistischen Landesamts zum 31.12.2021 wurde bekanntgegeben: Demnach leben zum besagten Stichtag insgesamt 1282 Personen in Balgheim, die sich zu gleichen Teilen auf 641 männliche und 641 weibliche Personen aufteilen.

Außerdem ist die Gemeinde Balgheim ist seit 25 Jahren Mitglied im WEISSER RING. Hierfür erhielt die Gemeinde vom Bundesvorsitzenden Jörg Ziercke Glückwünsche und Danke. Der WEISSE RING bietet umfassende Hilfe für Menschen, die von Straftaten betroffen sind. Er unterstützt Betroffene ganz praktisch, setzt sich politisch für die Belange der Opfer ein und engagiert sich für die Kriminalprävention.