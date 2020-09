Brand in Frittlingen: Hunderttausende Euro Schaden

Zum Brand an der Frittlinger Hauptstraße gibt es mittlerweile erste Erkenntnisse zur Brandursache und zum Sachschaden.

Den schätzt die Polizei laut einer Pressemitteilung auf etwa 200 000 Euro. In Frittlingen war am Mittwochmittag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, könnte eine defekte Stromleitung in dem Lager den Brand verursacht haben.

200000 Euro Sachschaden sind die Folge des Brands. (Foto: Gabriel Bock)

Durch den Alarm waren die Feuerwehren aus Frittlingen, Spaichingen und Denkingen mit etwa 60 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen angerückt. Außerdem war das Rote Kreuz mit 15 Personen im Einsatz, verletzt wurde aber niemand. Durch ein schnelles Eingreifen, sei es den Wehren gelungen zu verhindern, dass die Flammen auf angrenzende Gebäude übergreifen.