Brand in Dürbheim – Drei Personen leicht verletzt

Nach einem Brand in der Hauptstraße, am Montagabend gegen 22.40 Uhr, sind drei Personen mit einer leichten Rauchgasintoxikation in das Gesundheitszentrum Spaichingen gebracht worden.

Über Notruf ging bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Haus neben einer Bäckerei in der Hauptstraße brennen würde. Die Feuerwehren Spaichingen und Dürbheim, rückten mit 30 Wehrleuten und 6 Fahrzeugen aus. Wie sich herausstellte, hatte ein Hausbewohner auf einem Balkon am Hintereingang eine Zigarette geraucht. Vermutlich kippte der Aschenbecher um und die noch glühende Asche setzte einen dort stehenden Schuhständer samt Schuhen in Brand.

Mehr Sach- als Personenschaden

Durch das sofortige Löschen der Schuhe konnte der Bewohner ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern. Die Fassade und der Vollwärmeschutz schmolzen in diesem Bereich. Die drei Personen, die sich zur Brandzeit im Gebäude befanden, kamen mit einem Rettungswagen in das Gesundheitszentrum nach Spaichingen. Hier wurde bei ihnen eine leichte Rauchgasintoxikation festgestellt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.