Bodenakrobatik fordert echtes Teamwork

Mit einer Galavorstellung haben 29 junge Artisten mit ihrem neu erlernten Können die Zuschauer im proppenvollen Zirkuszelt des Projektzirkus’ Bingo verblüfft. Eine Woche lang wurde im Ferienprogramm mit ausgebildeten ehemaligen Zirkusartisten geübt und geprobt. Möglich gemacht hatten das die Jugendreferate Denkingen-Aldingen und Frittlingen.

Bei seiner Begrüßung vor Beginn der Veranstaltung war Zirkusdirektor Roman Fialo vom Projektzirkus BINO aus Horb überwältigt und hocherfreut über das volle Zirkuszelt. Viele Besucher mussten gar mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen.

„Manage frei, Vorhang auf, die Show beginnt“ hieß es, und damit ging es auch schon los: Die jungen Artisten zeigten in einem zweistündigen Nonstop-Programm ihre neu erworbenen Künste als Akrobaten, am Trapez, mit Hula-Hoop-Reifen, Bodenakrobatik, Jonglage, Clowns, Rolla-Bola, Zaubertricks und vor allem in der Clownerie.

Flott und unterhaltsam lief das ganze Programm ab, untermalt mit entsprechender Musik. Kaum waren die einen Artisten mit ihrer Aufführung am Ende, schon sprang die nächste Gruppe in die Manage.

Dabei verzichteten die Kinder auf eine im Zirkus sonst übliche farbenfrohe und glitzernde Kostümierung. Das weiße T-Shirt und die schwarze Sporthose boten ein einheitliches Bild. Von den Darbietungen und gezeigten regelrechten Kunstübungen war das Publikum begeistert: von der ersten Minute bis zum Schluss erklang Applaus an Applaus.

So ermöglichte das Ferienprojekt jedem Teilnehmer von sechs bis 14 Jahren die Möglichkeit, auf seine Art und Weise die eigenen Stärken und Talente zu entdecken und neues Selbstvertrauen, Konzentrationsfähigkeit, Durchhaltewille, Geduld und vor allem Mut gepaart mit Ehrgeiz zu vertiefen.

Nach der Reinigung der „Manegefenster“ durch die zwei Clowns lieferten die vier Jongleure mit ihrem Geschick im Tellerspiel einen Vorgeschmack auf das Kommende. Hoch hinaus wollte der Junge am Seil und erhielt für seinen waghalsigen Auftritt große Anerkennung.

Dass auch ein Stock tanzen kann, zeigte ein kleineres Mädchen, bevor eine Gruppe ein buntes Farbenspiel mit Tüchern zeigte. Und zwischen den einzelnen Aufführungen erheiterten die Clowns das Publikum immer wieder mit ihren lustigen Anekdoten und Kurzgeschichten. Allerdings ging beim Flohauftritt der Floh verloren. Gerade rechtzeitig wurde der Ersatz auf dem Haupt des Besuchers Marc gefunden.

Höhepunkt der Reifenspielerei von zehn Mädchen mit gekonnten Hula-Hopp-Vorführungen war eine Übung mit mehr als zehn Reifen am Körper. Geheimnisvoll ging es bei den Zaubereien mit der magischen Kiste zu. Zwölf Stäbe durchbohren die Kiste, in der drei Mädchen steckten. Bei jedem Stab gab es laute Ah- und Oh-Rufe und als die drei unversehrt aus der Kiste stiegen, gab es mächtigen Applaus.

Zur Hauptattraktion wurden die verschiedenen Kunststücke am Trapez mit 14 Mädchen. Wie Gazellen kletterten zum Teil die Artisten mit Feuereifer mutig aufs Trapez. Zum Schluss hingen zwei und sogar drei Artisten am Trapez in verschiedenen Darstellungen.

Echtes Teamwork forderte die Bodenakrobatik. Nach den verschiedenen Einzelvorstellungen gab es einige Pyramiden, die die konzentrierte Mithilfe jedes einzelnen forderten.

Das Balancieren mit und ohne Reifen auf den „Rolla-Boloa“ und dann noch auf zweistöckiger Pyramide, erwies sich als schwierig. In eine ganz andere Welt versetzte der einzige Fakir mit Unterstützung von einigen weiblichen Kollegen die Zuschauer. Ein Trainer gab eine Kostprobe vom Feuerschlucken. Weiter Ängste zu überwinden galt es, denn über einen Glasscherbenhaufen oder Nagelbrett zu laufen ist wohl nicht jedermanns Sache.

Wie bei einem richtigen Zirkus üblich, konnten zwischendurch Zuckerwatte, Popkorns, Luftballons und Leuchthalter gekauft werden.