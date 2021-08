BMW-Fahrer stirbt auf der A 81

Ein Autofahrer ist am Samstag bei einem Unfall auf der A 81 ums Leben gekommen. Sein Wagen prallte gegen einen Betonpfeiler.

Laut Polizei war ein 40-jähriger BMW-Fahrer von Oberndorf in Richtung Sulz unterwegs. 200 Meter vor dem Parkplatz Hasenrain überholte er einen mit 120 Stundenkilometern auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Kia. Aus unbekanntem Grund kam der BMW nach dem Überholen nach links von der Fahrbahn ab und berührte vermutlich einen Randstein, so dass er nach Zeugenaussagen nach rechts übersteuerte und ins Schleudern geriet. Der BMW prallte auf einen Betonpfeiler, wurde von diesem abgewiesen und kam neben dem Standstreifen zum Stehen. Der angegurtete Fahrer wurde tödlich verletzt und musste durch die Feuerwehren Sulz und Oberndorf aus seinem demolierten Fahrzeug geborgen werden. Neben den Feuerwehren waren das DRK mit einem Notarzt sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von 25 000 Euro. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von 10 000 Euro. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde der KIA beschädigt, an diesem entstand ein Schaden von 1500 Euro. Die A 81 war zur Unfallaufnahme in Richtung Norden für mehrere Stunden komplett gesperrt.