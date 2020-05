Wegen gefährlichen Überholens ermittelt die Polizei in Rottweil und sucht eine Zeugin. Am Samstagabend befuhr ein 29-jähriger Mann gegen 20.30 Uhr die Flözlinger Straße in Richtung Ortsmitte, als sich ein BMW in der geschwindigkeitsreduzierten Zone 30 mit überhöhter Geschwindigkeit von hinten näherte und dem 29-Jährigen dicht auffuhr. Der BMW-Fahrer setzte laut Polizei zum Überholmanöver an, ohne auf einen entgegenkommenden weißen VW Polo zu achten. Vermutlich nur durch die schnelle Reaktion des 29-Jährigen, der sein Fahrzeug stark abbremste und nach rechts in Richtung Bordstein lenkte, und das Bremsmanöver des VW konnte ein Frontalzusammenstoß verhindert werden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 21-Jähriger Tatverdächtiger als vermutlicher Fahrer des BMW ermittelt werden. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Fahrerin des weißen VW Polo, die etwa 35 Jahre alt sein soll und längere braune Haare hat, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741 477-0, zu melden.