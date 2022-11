Blutspenderehrung in Gunningen und Hausen ob Verena

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Coronapause durften die Gemeinden wieder die Blutspenderehrungen durchführen. In Hausen ob Verena fand diese am 15. November und in Gunningen am 16. November statt. Geehrt wurden Marcus Heinzler und Maximilian Kaiser für 25 Blutspenden und Eckard Maurer, Benjamin Krohn und Roland Att für zehn geleistete Blutspenden.

Im Namen vom Deutschen Roten Kreuz und im Namen der Verletzten und Erkrankten Patienten möchten wir vielen lieben Dank sagen. Blut wird kontinuierlich und jeden Tag benötigt. Alleine in Hessen und Baden-Württemberg werden täglich mehr als 2700 Blutkonserven benötigt, um eine lückenlose Versorgung der Krankenhäuser zu gewährleisten und Patientinnen und Patienten aller Altersklassen ausreichend zu versorgen.

Der nächste Blutspendetermin in Hausen ob Verena findet am 1. Dezember in der Verenahalle statt. Zu Essen gibt es ein halbes Hähnchen zum Mitnehmen. Die Anmeldung erfolgt unter www.blutspende.de. Weitere Informationen unter www.drk-hausenobverena.de. Blutspender retten Leben, bist du dabei?