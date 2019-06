Blaue Enthüllungen in der Altbaugalerie

Eine ganz besondere Bilderausstellung ist am Samstagabend vor einem großen Publikum im ehemaligen Flaig & Hommel-Firmengebäude in der Aldinger Uhlandstraße eröffnet worden. Die Besonderheit liegt dieses Mal in der konsequenten Einschränkung der Farbauswahl. Die abstrakten Gemälde auf Leinwand schwelgen ausschließlich in allen Blautönen, dezent untermalt mit lichten Grautönen.

Die unermüdliche „Macherin“ der Kunst im Altbau, Heidi Streitberger, freute sich eingangs, dass in der Ausstellung ihrer Lieblingsfarbe gehuldigt wird. Kaum weniger freute sich die Kunstmäzenin über den zahlreichen Besuch, die Präsenz des französischen Künstlers und die Anwesenheit des Kunsthistorikers Johann-Peter Regelmann.

In Frankreich und Donaueschingen lebender Künstler

Der promovierte Experte half den Betrachtern unter drei Blickwinkeln, die abstrakten Bilder, welche in Acryl-Mischtechnik auf Leinwand gemalt sind, zu deuten. Denn erst auf den zweiten Blick „enthüllen“ sich in den abstrakten Elementen gegenständliche Figuren, seien es menschliche oder tierische Gestalten.

Der in Frankreich und Donaueschingen lebende Künstler wolle in seiner abstrakten Bildersprache nach dem Wesen des Menschen und seiner Einbindung in der Natur fragen. Das zentrale Anliegen nach seiner Interpretation liegt jedoch in der Erhaltung des Friedens. „Nach tausenden Kriegsjahren in Europa muss man dankbar sein, dass wir seit über 70 Jahren endlich Frieden haben.“

Urlaubsverhalten kritisch überdenken

Dementsprechend habe sich auch die Kunstszene von der lieblichen Landschaftsmalerei weg von der Nazikunst zur Abstraktion hin gewandelt. Dieser Wandel drücke sich auch in den Werken von Trevisan deutlich aus.

Dem Franzosen sei jedoch nicht nur der zwischenmenschliche Friede ein Anliegen, sondern auch der gestörte Frieden vom Mensch zur Natur. „Wir haben keinen Planeten B zur Verfügung, wir Menschen haben ein zerstörerisches Potential, die eigene Welt zu vernichten“, warnte der Kunsthistoriker eindringlich.

Und appellierte im gleichen Zusammenhang an die satte Wohlstandsgesellschaft, die lieb gewonnenen Urlaubsgewohnheiten kritisch zu überdenken: „Müssen wir eigentlich auf die Malediven fliegen?“

Blau als Thema

Zum Thema „Blau“ in der neuen Kunstausstellung deutete Regelmann das Werk „Selbstportrait“ mit dem Gewitter im Kopf als die bewegende Kraft in uns selbst. Auch die weiteren Bilder könne man unter dem Aspekt der Beschwörung der Einheit von Mensch und Natur betrachten.

Die Bilder, welche einen reizvollen Kontrast zu den weiß getünchten Wänden der ehemaligen Fabrik bilden, laden die Besucher ein, die Langsamkeit des Sehens zu üben und dabei sich selbst zu entdecken.