Blasmusik lockt viele Besucher an

Der Besucherandrang beim Herbstfest der Blasmusik des Musikvereins Aldingen hat die Erwartungen der Organisatoren erfüllt, eher sogar übertroffen.Schon am Samstagabend kamen viele Gäste in die Halle der Zimmerei Samuel Haller. Unter dem Motto „Böhmischer Abend“ eröffneten die Sulzbach Musikanten aus Aldingen, die sich aus Mitgliedern des Musikvereins zusammensetzen.

Dirigent Karl Jung lobte Mario Hauser am Schlagzeug, der seinen ersten Einsatz mit den Sulzbach Musikanten super gemeistert hatte. Die Gastkapelle des Abends war der Musikverein Stetten, bei Haigerloch, unter der Leitung von Gerhard Nesselhauff. Da es in Stetten ein Salzbergwerk gibt, tragen die Musiker eine Uniform, die an die Kleidung von Bergwerksleuten angelehnt ist. Allein diese ungewöhnliche Aufmachung brachte ihnen die Aufmerksamkeit des Publikums ein. Mit ihren musikalischen Darbietungen begeisterten sie dann restlos. Die mit 25 Musikern eher kleine Kapelle überzeugte mit einer Mischung aus Blasmusik und Big Band-Sound. Die gesanglichen Einlagen von Karin Lapatki und Gerhard Nesselhauff rundeten den Auftritt gekonnt ab.

Für den zünftigen Blasmusik-Sonntag hatten die Verantwortlichen des Musikvereins Aldingen ein vielseitiges Programm zusammengestellt. Der Musikverein Bärenthal spielte zum Frühschoppen, und über die Mittagszeit zeigten die Spieler der Jugendkapelle des Musikvereins Aldingen ihr Können. Der Andrang der Gäste brachte das große bewirtende Team an die Grenzen ihrer infrastrukturellen Möglichkeiten.

Für den Nachmittag war die Zimmererkapelle der Zimmererinnung Biberach eingeladen. Dieser Kontakt war einer Initiative von Karl Haller zu verdanken. In ihrer Zimmermanns-Kluft zogen diese Musiker die Blicke und die Aufmerksamkeit der Gäste auf sich. Sie spielten flotte, zünftige Blasmusik. Und wie es sich für eine Innungskapelle gehört, durfte der „Zimmermannsklatsch“ nicht fehlen. Den führten Karl und Samuel Haller, Gerd Linse und Karl Maiggler zur Begeisterung der Gäste aus.

Vor der Halle konnten die kleinen Gäste bei Dosenwerfen und am Nagelbalken Spaß haben. Wer mochte, schaute sich die Gemeinde sowie die Umgebung von weit oben an, denn Karl Haller hatte wieder den Kran aufgestellt. Auch dieses Jahr war das Herbstfest der Blasmusik wieder Ziel einiger Traktorenfreunde aus Spaichingen, Durchhausen, Trossingen und Weigheim. Viele Gäste bestaunten sich die viele Jahrzehnte alten Gefährte.