Biologe Paul Westrich: Bienen brauchen blühende Landschaften

Rund 100 Besucher haben am Donnerstag gebannt dem hochinteressanten Vortrag von Paul Westrich „Von Baumeistern, Blumenschläfern und Pollensammlern“ in der Frittlinger Pfarrscheuer gelauscht. Auf Einladung der Nachhaltigkeitsregion 5G, der Gemeinden Aldingen Deisslingen, Denkingen, Frittlingen und Wellendingen konnte der als „Bienenpapst“ bekannte Biologe Paul Westrich für einen Vortrag gewonnen werden.

Bürgermeister Dominic Butz, Vorsitzender der N-Region, erläuterte bei der Begrüßung, dass die Region sich jedes Jahr ein Schwerpunktthema setze und dieses Jahr sei es die Schaffung von Blumenwiesen auf kommunalen Flächen zum Schutz der Wildbienen. Man hoffe auf Nachahmer in den Gärten. Bis sich in der Landwirtschaft etwas ändere, werde es aber wohl noch lange dauern.

Blüten sind überlebenswichtig

Paul Westrich beschäftigt sich seit 45 Jahren mit den Wildbienen. Meist stehe nur die Honigbiene im Fokus des Interesses, da sie durch die Honigproduktion ein Nutztier sei. Von den weltweit 20214 Bienenarten produzieren aber nur sieben Honig. Allein in Deutschland gibt es 570 Bienenarten mit einer Vielfalt an Formen, Farben und Größe.

Allen gemeinsam ist, dass sie Blüten brauchen, um zu überleben, denn der Nektar und die Pollen bilden die Nahrung für die Nachzucht, und mit dem Nektar- und Pollensammeln befruchten sie auch die Blüten. Mit faszinierenden Bildern und Filmsequenzen führte Westrich in das Leben der Wildbienen ein, vom Nestbau über die Paarung, die Eiablage bis zur Entwicklung vom Ei über die Larve und Puppe zur Biene.

Nur wenige Bienenarten sind staatenbildend

Je nach Art unterscheiden sich die Nistplätze. Es gibt welche, die bohren in Totholz ihre Nester, 75 Prozent graben Höhlen in den Boden, und wieder andere nisten in Röhrchen. Nur sieben Prozent der Bienenarten sind staatenbildend. Bei diesen herrscht Arbeitsteilung. Die Königin legt die Eier, die Arbeiterinnen übernehmen die Brutpflege. Hier überwintern nur die Jungköniginnen.

Der Rest sind Einsiedlerbienen. Ist die Honigbiene sehr anpassungsfähig, was die Blütenart betrifft, so gibt es viele Wildbienenarten, die nur von einer bestimmten Blumenart leben. In Deutschland sind 140 Arten auf diese Weise hoch spezialisiert.

Wildblumen am Wegesrand unbedingt stehen lassen

Da immer mehr Blumenwiesen durch frühes Mähen und Gülleaustrag verschwinden, ist der Lebensraum der Wildbienen akut gefährdet. 52 Prozent der Arten stehen auf der roten Liste. Bis die Landwirtschaft umdenkt, müssen sich erst die politischen Rahmenbedingungen ändern. Ansätze wie der Anbau der blühenden Silvie dienen nur den Honigbienen, und auch die Blumenmischungen von Blühstreifen sind meist nur von Honigbienen nutzbar.

Westrich appelliert, blühende Wildblumen an Wegrändern stehen zu lassen und auch im Garten nicht jedes blühende Unkraut gleich zu entfernen. Im Anschluss beantwortete Paul Westrich zahlreiche Fragen der Zuhörer und gab nützliche Tipps.