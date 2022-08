Biografien von Politikern in der Buchbox

Am Samstagnachmittag, 13. August, gibt es neue Bücher im Regal und zwar Biographien von Politikern, zum Beispiel von Helmut Schmidt, Willy Brand, Horst Köhler, Sahra Wagenknecht, Lothar Späth, Loki Schmidt, Walter Kohl, Hannelore Kohl, Rut Brand, Hillary Clinton, Bill Clinton, Kurt Georg Kiesinger, Nelson Mandela, Heiner Geißler, Carlo Schmidt, Joachim Gauck, Gerhard Schröder, Michellle Obama, Barack Obama, Joschka Fischer, Egon Bahr und andere. Außerdem: Marion Gräfin Dönhoff: Gestalten unserer Zeit, Ulrich Wickert: Deutschland auf Bewährung, Frank-Walter Steinmeier: Flugschreiber, Manfred Rommel: Trotz allem heiter, Holzwege zur Wirklichkeit, Menschen, die die Welt verändern und andere. Und für die Kinder: zehn Bilderbücher und zehn Vorlesebücher.

Die Buchbox ist ein öffentliches Bücherregal auf dem Marktplatz in Aldingen. Sie ist durchgehend geöffnet. Jeder kann gute Bücher einstellen, wenn Platz ist. Bei größeren Mengen empfiehlt sich ein Anruf. Jeder kann auswählen und mitnehmen, was interessiert, alles kostenlos. Es sind ständig über 100 Romane aller Richtungen, viele Sachbücher, Kochbücher, Kinderbücher, Bildbände und so weiter vorhanden. Das Regal wird laufend gepflegt und aus Spenden ergänzt. Kontakt: Elly Wagg-Langmeier 7424 / 84957 (AB), Rita Rechlin 07424 / 85002 (AB).