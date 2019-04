„Bin immer ein bisschen mutig gewesen“

Rentner haben keine Zeit. Beim Blick auf den Wandkalender der Aldingerin Angelika Kauffmann schwant dem Besucher, dass dies die reine Wahrheit ist. Aber: Seit März hat sie ein großes Amt weniger. Nach dem zehnten Mal war für sie als Organisatorin des Aldinger Flohmarkts Schluss.

Eine Aufgabe, die sich die quirlige Rentnerin gesucht hat, ist die vielleicht die persönlichste: Sie hat von Anfang an in der Aldinger Flüchtlingshilfe mitgearbeitet.

Das Thema lag ihr sozusagen in der Wiege vor 72 Jahren. Ihre verwitwete Mutter nämlich musste aus Schlesien fliehen, mit drei Kindern und schwanger mit Angelika. Sie weiß, wie es ist, wenn man nur „der Flüchtling“ ist, selbst als Kind.

Die Mutter hat noch einmal geheiratet und so waren es fünf Geschwister, mit denen Angelika aufwuchs in Ottendorf bei Kiel. Drei Geschwister leben noch, ein Bruder in Berlin und zwei Schwestern in Cuxhaven. Angelika hat das Schicksal ins Schwabenländle geweht.

„Gestatten von Latten, Vertreter von Fuß- und Hängematten“, stellte sich der jungen Kauffrau, die in einer Werkstatt samt Tankstelle arbeitete, ein Urlauber aus Spaichingen vor. Er sollte ihr späterer Mann werden. Eigentlich wollte sie bei VW in Wolfsburg arbeiten, aber dann wurde es Hengstler in Aldingen.

Dies bestimmte ihren weiteren Lebensweg, privat und beruflich, denn der Firma blieb sie in vielen Abteilungen an verschiedenen Positionen und zuletzt als Verkaufsleiterin verbunden. Sie lebt sogar in der Wohnung, die sie einst von Hengstler gekauft hatte.

„Die Schwäbische Sprache war am Anfang sehr schwierig“, lacht sie, die dann später Vorsitzende im „Schwäbischen“ Albverein werden sollte. Wörter wie „numlupfe“ (hinüber heben), wollen gelernt sein.

Nach der Heirat kamen 1967 und 70 die beiden Söhne Christian und Alexander zur Welt. Wenn die Mutter dann wieder gearbeitet hat, hat die Oma in der Primstraße auf sie aufgepasst.

Arbeit macht ihr Spaß

Die Arbeit machte ihr immer Spaß, und sie liebte es, neue Herausforderungen zu suchen. Immer wenn umstrukturiert wurde bei Hengstler, habe sie etwas Neues gemacht.„Ich bin immer ein bisschen mutig gewesen.“ Der Computer war für sie auch eine solche Herausforderung, und als ein neues Programm in der Export-Versandtabteilung eingeführt wurde, traute sie sich auch daran. „Ich arbeite viel und gern am Computer“.

Als es einmal nicht mehr so rund lief, wollte sie in eine andere Abteilung, und als man ihr vorschlug, mit 56 in Altersteilzeit zu gehen, griff sie zu. Dann kam Museumsleiter Roland Heinisch auf sie zu. Wieder waren ihre Computerkenntnisse gefragt und als Nebenjob baute sie mit Heinisch die Inventarisierung des Aldinger Museums auf, über fünf Jahre lang.

Nach 26 Jahren Ehe hatte sie sich scheiden lassen, nach „acht Jahren Singledasein“ heiratete sie erneut. Wieder einen -mann, Kauffmann. Inzwischen ist auch ihr zweiter Mann, mit dem sie die ganze Welt bereiste und sich prächtig verstand, auch gestorben.

Dass sie vor zehn Jahren Albvereinsvorsitzende wurde, und dann sofort an vorderster Stelle das 100-Jährige Jubiläum verantwortete, lag am plötzliche Ausscheiden der ersten Vorsitzenden. Sie hatte unglaubliches Lampenfeiber, denn einerseits ist „organisieren mein Leben“, andererseits hasst sie es, auf der Bühne zu stehen. Sie fand Tricks, das Lampenfieber zu besiegen und alles ging gut.

Ab 2016 engagiert sie sich in der Flüchtlingshilfe, übernahm die Koordination der Sachspenden und die Verwaltung des Lagers. Sie ist heute noch begeistert, wie großzügig viele Menschen sich von den Möbeln trennten. Eine von ihr unterstützte Familie richtete ein riesiges Fest aus zum 70. Geburtstag. Die Herzlichkeit rührt sie. Hatte sie keine Berührungsängste? „Nie!“ Die größten Konflikte entstünden, weil Menschen Angst vor den Fremden hätten und sie dann ablehnten, was wieder dazu führe, dass diese lieber unter sich blieben.

Den heiß begehrten Flohmarkt, einst gegründet, um das 100-jährige Jubiläum zu finanzieren, ging dann in die Verantwortung des Jugend- und Integrationsbüros. Angelika Kauffmann hat dies nun nach dem zehnten Mal im März abgegeben. Aber es geht weiter, freut sie sich. Die Guggenmusik übernimmt jetzt die Organisation.

Und jetzt? Der Kalender ist weiter voll: Tanzen, Radfahren, Wandern, in einer Freizeitgruppe Unternehmungen mitorganisieren, ein Liederbuch zusammenstellen, reisen, das kleine Gärtchen vor dem Balkon, Bogenschießen, die Söhne und die Enkelin sehen.... Der Kalender ist Zeuge.