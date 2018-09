Bezirkspokal: Nächste Runden werden ausgelost

Die dritte und vierte Runde im Pokalwettbewerb des Fußballbezirks Schwarzwald wird am Donnerstag, 20. September, ab 18.30 Uhr im Möbelhaus Fetzer in Aldingen öffentlich ausgelost. Die dritte Runde wird am Tag der Deutschen Einheit (Mittwoch, 3.Oktober) ausgetragen. Die Achtelfinals gehen an Allerheiligen (Donnerstag, 1. November) über die Bühne.

Folgende 32 Mannschaften haben sich für die dritte Runde qualifiziert: Aus der Bezirksliga sind insgesamt zehn Teams dabei. Die Spvgg Bochingen, SG Böhringen/Dietingen, SV Bubsheim, SG Deißlingen/Lauffen, BSV 07 Schwenningen, SV Seedorf, Spvgg Trossingen, SC 04 Tuttlingen, SV Villingendorf und SV Zimmern II gehören zu den Favoriten in der nächsten Runde. Aus der Kreisliga A haben mit der SG Bösingen III / Beffendorf II, SV Egesheim, FSV Denkingen, SG Fridingen I/Mühlheim II, FC Frittlingen, FC Hardt, SV Horgen, FV Kickers Lauterbach, SC Lindenhof, VfL Nendingen, SV Renquishausen, FSV Schwenningen, SV Seitingen-Oberflacht, SV Sulgen, Spvgg Trossingen II, SV Waldmössingen und TV Wehingen insgesamt 17 Mannschaften die ersten beiden Runden überstanden. Neben den vier Teams aus der Kreisliga B – FC Epfendorf, VfL Fluorn, SG Hochmössingen/Aistaig und SG TGA I/FV 08 Rottweil II – ist auch C-Ligist SG Aichhalden/Rötenberg II noch im Rennen.