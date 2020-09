Betrunkener Radler stürzt in Weidezaun

In Ehingen gibt es die ersten Corona-Fälle an Schulen: Nach einem positiven Corona-Testergebnis bei zwei Schülern der Michel-Buck-Schule wurden die Schülerinnen und Schüler einer Vorbereitungsklasse, die beide Kinder besuchen, in häusliche Quarantäne geschickt.

„Ich wurde gestern Abend informiert, stand unter anderem in Kontakt mit Bürgermeister Wolf, was die Koordination angeht“, sagt Schulleiter Peter Schelkle. „Von schulischer Seiten haben wir alles getan, was wir können“, erklärt er, insbesondere die Informationskette in Gang ...