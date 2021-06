Betrunkener Lkw-Fahrer ist mit 1,98 Promille auf der A 81 unterwegs

Lkw-Fahrer mit 1,9 Promille auf der Autobahn

Vöhringen (pz) - Gegen 10.30 Uhr teilten Verkehrsteilnehmer am Freitag der Polizei mit, dass auf der A 81, Höhe Vöhringen, ein Lkw in „Schlangenlinien“ fahren würde. Bei der Kontrolle des 59-jährigen Lkw-Fahrers durch die Polizei wurde die Ursache der auffälligen Fahrweise festgestellt: Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,9 Promille, was eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zur Folge hat. Zeugen oder eventuelle Geschädigte sollten sich mit dem Verkehrsdienst Zimmern, Telefon 0741/ 34 87 90, in Verbindung setzen.