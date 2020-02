Betrunkener Fahrer liegt neben Motorroller

Aufgefallen ist der Besatzung eines Streifenwagens am Montagabend gegen 20.15 Uhr das Licht eines offensichtlich am Boden liegenden Zweirads auf dem entlang der L 434 zwischen Frittlingen und Aldingen verlaufenden Radweg. Die Polizeibeamten entdeckten den 61-jährigen Fahrer eines Motorrollers, der offensichtlich gerade mit seinem Zweirad gestürzt war. Laut Polizei war der 61-Jährige deutlich betrunken. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den 61-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.