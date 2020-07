Betrugsversuch scheitert

Der Versuch, eine Aldinger Rentnerin mit dem sogenannten „Enkeltrick“ um ihr Erspartes zu bringen, ist jüngst gescheitert: Am Donnerstagvormittag erhielt eine in Aldingen lebenden Rentnerin den Anruf einer jungen Frau, die sich mit aufgelöster Stimme meldete, sich als deren Enkelin ausgab und hierbei den Vornamen einer tatsächlich existierenden Enkelin der Geschädigten nannte, so berichtet die Polizei. Die Anruferin teilte der Geschädigten mit, in Konstanz bei einem Verkehrsunfall verletzt worden zu sein und eine hohe Geldsumme für eine Notoperation zu benötigen.

Das Opfer zeigte sich gegenüber der Anruferin mit einer Zuwendung einverstanden.

Aus Sorge wegen des Anrufs wandte sie sich jedoch an ihren Sohn. Es stellte sich heraus, dass die Enkelin wohlbehalten ist. Die unbekannte Anruferin meldete sich nicht mehr bei der Rentnerin, der kein Schaden entstanden ist.

Es sei davon auszugehen, dass die Täter ihre Opfer anhand von in öffentlichen Verzeichnissen vermerkten Vornamen aussuchen, so die Polizei. Die Geschädigte ist mit Namen, Vornamen und der vollständigen Adresse in öffentlichen Telefonverzeichnissen vermerkt und somit für die Täter im Internet weltweit als vermeintliches Opfer recherchierbar.

Erfahrungsgemäß seien von dieser Betrugsmasche häufig Menschen mit osteuropäisch oder russisch klingenden Namen, zum Beispiel ehemalige Spätaussiedler aus den Gebieten der früheren Sowjetunion betroffen, berichtet die Polizei weiter.

Informationen und Tipps zum Schutz vor dieser und anderen Betrugsmaschen werden im Internet durch die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes bereitgestellt.