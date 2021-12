Besuch des Nikolaus in der St. Michaelskirche

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit vielen Jahren führt der Vinzenzverein unter dem Motto „ Freude schenken“, eine Nikolausaktion durch. Und da in Denkingen eine Nikolauskapelle steht, kam der hohe Gast natürlich stets in sein Heiligtum.

Corona machte dann alles anders. Bei den Familien konnte der Nikolaus dieses Jahr wieder keinen Besuch machen. Um den Kindern trotzdem eine Freude zu machen, wurde die Aktion in die St. Michaelskirche verlegt. Hier konnte man die Coronaanordnungen erfüllen, denn Platz war genügend da. Pater Sabu zelebrierte zu Ehren des Heiligen einen Gottesdienst. Dann wurde es ganz unruhig in der Kirche. Mit Bangen und auch Freude erwarteten die vielen anwesenden Kinder den Nikolaus mit seinem Knecht, wobei Ulla Braun auf der Orgel das bekannte Nikolauslied zum Mitsingen spielte „Lasst uns froh und munter sein und uns recht von herzen freun.“

Majestätisch stand der hohe Besuch dann vor den Altarstufen, während sein Knecht einen Schlitten mit einem großen Sack dabei hatte. St. Nikolaus begrüßte die Anwesenden mit herzlichen Worten und erzählte die Legende seines Lebens. Um die Person Nikolaus ranken jedoch viele Bräuche und Legenden. Der Nikolaus in der Kirche erzählte an seinem Namenstag eine wahre Begebenheit, die ihn einfach nicht los ließ. Viele hungrige Kinder waren sehr traurig und auch er war sehr traurig darüber.

Es wurden Lebensmittel, Brot und Mehl gesammelt, die er unter den Kindern verteilte. Und siehe da, diese fingen an zu lachen und freuten sich. Auch über Nikolaus kam große Freude. „Wenn man also etwas hergibt, kommt große Freude ins Herz“, sagte Nikolaus. So ermahnte er die Kinder und Erwachsene vom Überfluss zu teilen und an die Hungernden zu geben, „dann werdet auch ihr euch darüber freuen“.

Leider war nur eine Person in der Kirche, die ebenfalls Namenstag hatte. Und zudem war dieser Klaus auch der Spender der Päckchen im Sack von Knecht Ruprecht. Jedes Kind durfte aus dem Sack eine Tüte mit Köstlichkeiten holen. Und da Schwester Shenna am Nikolaustag Geburtstag hatte, sangen die Kirchenbesucher mit Maske ihr ein Geburtstagsständchen.

Mit dem Liedtext „Nikolaus ist ein guter Mann“ dankten die Kinder dem Nikolaus für seinen Besuch und hofften, dass er nächstes Jahr wieder kommen wird.