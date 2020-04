Bestattungsfahrzeug gerammt

Ein am Marktplatz 7 in Aldingen geparktes graues Bestattungsfahrzeug Mercedes E 220 ist am Dienstag zwischen 9.30 und 10.45 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug am vorderen rechten Radlauf beschädigt worden. Ohne sich um den Sachschaden von 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte laut Polizei davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Spaichingen, Telefon 07424/9318-0, zu wenden.