Besonderer Familiengottesdienst in Aldingen

Die Evangelische Kirchengemeinde Aldingen veranstaltet ein OpenAir-DAF, ein Familiengottesdienst mit eigenem Stil, am Sonntag, 26. Juni, um 11.15 Uhr am Waldspielplatz zwischen Denkingen und Frittlingen Wie immer gibt es für Schulkinder einen eigenen Kinder-DAF und für alle die Gelegenheit zum gemeinsamen Mittagessen.

Thema des Gottesdienstes: „Spricht Gott wirklich?“ Die Predigt hält Christoph Lehmann. Studierende des Albrecht-Bengel-Hauses Tübingen werden diesen Gottesdienst mitgestalten. Sollte es an diesem Tag regnen, findet der DAF, wie gewohnt, in der Pfarrscheuer in Frittlingen statt.