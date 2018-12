Besinnlichkeit in hektischen Tagen

Der katholische Kirchenchor Sankt Marien Aldingen hat am dritten Advent zu einem offenen Advents- und Weihnachtsliedersingen eingeladen. Die Idee dazu hatte Werner Bohmhold.

In seiner Begrüßungsrede gab er so manchen Impuls für diesen Abend: „Wir wollten damit eine alte Tradition wieder aufleben lassen, die in unseren hektischen Tagen leider allzu oft verloren geht.“ Sich besinnlich vorzubereiten auf das Weihnachtsfest und mal zur Ruhe kommen, war der Grundgedanken. Viele Mitbürger sind dieser Einladung gefolgt. So konnte Pater Sabu zahlreiche Gäste in der katholischen Kirche begrüßen.

Der Kinderchor, welcher das Programm mitgestaltete, konnte mit seinem Beitrag „In der Weihnachtsbäckerei“ das Publikum begeistern, und der spontane und große Applaus hatten sie sich redlich verdient. Die instrumentale Begleitung von Julia Amirova mit der Geige und Ivan Sentischev mit dem Akkordeon waren weitere Höhepunkte des Abends. Der Kirchenchor unter der Leitung von Natalia Sandy Sentischeva gab natürlich auch sein Bestes. Zwischen den Liedern lass man Gedichte und Lesungen zum Beispiel aus dem Lukas-Evangelium.

Die Zeit ging schnell vorbei, und so konnte die Vorsitzende des Kirchenchores Gisela Ilk sich bei allen Gästen und Gestaltern des Abends herzlich bedanken. Im Anschluss lud der Kirchenchor im Vorraum der Kirche zu Glühwein, Punsch und Gebäck zum Verweilen ein, was von den zahlreichen Gästen auch gerne angenommen wurde.