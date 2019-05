Besiegelt: Marco Koch übernimmt Villa Duttenhofer

Die Erleichterung und die Vorfreude steht allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben: Der Pachtvertrag für die Villa Duttenhofer ist unterschrieben. Marco Koch, Chef der Waldschenke in Schömberg, stellte bei der Unterzeichnung am Mittwoch im Alten Rathaus seine ehrgeizigen Pläne vor.

Im März 2020 wird Koch „Die Villa“ an der Königstraße offiziell eröffnen. Sein Konzept: Zu jeder Tageszeit soll den Gästen dort etwas geboten werden: Frühstück, Mittagessen, Businesslunch, Kaffee und Kuchen, Barbetrieb, Abendessen und Events, drinnen und draußen, in ganz unterschiedlichen Bereichen, in denen sich jeder wohlfühlen soll, wie Koch betonte – sowohl beim schnellen Espresso an der Bar, als auch beim gepflegten Abendessen oder beim Cocktail im Lounge-Bereich.

„Ich habe mich sofort in das Objekt verliebt“

Marco Koch ist Feuer und Flamme für das Projekt: Vor einem Jahr, als er daran gedacht habe, sich unternehmerisch zu vergrößern, habe seine Mutter ihm geraten, sich die Villa in Rottweil anzuschauen. „Und ich habe mich sofort in das Objekt verliebt.“ Der 32-jährige Koch sieht in Rottweil, vor allem in Verbindung mit Testturm, Hängebrücke und dem „aufstrebenden Flair“ großes Potenzial. Das muss er auch: Der Pachtvertrag ist für die nächsten zwölf Jahre unterzeichnet – etwaige Kündigungsmodalitäten habe man gar nicht erst festgelegt, so Frank Dörflinger, der den Investor Andreas Dünkel und die Activ-Group bei der Unterzeichnung vertrat. Wie Marco Koch betont, werde die „Waldschenke“ am Schömberger Stausee mit dem gleichen Elan weitergeführt.

Fast ein Jahr lang wurde am Vertrag und den Bedingungen getüftelt. Am gastronomischen Konzept hängt der ganze Innenausbau – und umgekehrt. „Zu den 4,2 Millionen an Investitionen kommt für den Innenausbau nochmals eine runde Million“, macht Dörflinger die Dimensionen deutlich.

Das Berliner Architekturbüro „unit-berlin“ zeichnet für das Konzept verantwortlich und gestaltet den Innenausbau. Der Glasanbau ist in mehrere Bereiche untergliedert, zentral befindet sich der klassische Dinner-Bereich. Die Gartenbewirtung nimmt großen Raum ein.

Küchenchef ist Andreas Görgmayr, den Marco Koch aus seiner Lehrzeit in München kennt. Geboten werde eine „regionale, authentische Küche mit modernen Einflüssen aus aller Welt“. Das erforderliche Personal zu finden – allein sechs Köche werden gebraucht – wird, das räumt er ein, noch eine besondere Herausforderung.