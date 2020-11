Bernhard Schnee feiert seinen 70. Geburtstag

Am Mittwoch, 4. November, kann Bernhard Schnee seinen 70. Geburtstag begehen. Der Denkinger Drechslermeister wurde 1979 als jüngstes Mitglied in den Kreistag gewählt und gehört diesem Gremium bis heute an.

Schwerpunkt seiner Arbeit sind die Gesundheit und die Sozialpolitik sowie die Jugend. Außerdem ist er Mitglied der Regionalversammlung Schwarzwald-Baar-Heuberg. In der CDU-Kreistagsfraktion nimmt der das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden wahr.

Schon in jungen Jahren war er politisch interessiert. Für seine politische Arbeit hat Bernhard Schnee viel Erfahrung gesammelt als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Jungen Union im Raumschaftsverband Spaichingen. Durch die Teilnahme an vielen Tagungen und Treffen auf Bezirks- und Landesebene hat er Kontakte geknüpft, die bis heute bestehen.

Aus Anlass seiner 40-jährigen Mitgliedschaft im Kreistag würdigte Landrat Bär den großen persönlichen Einsatz von Bernhard Schnee und hob seine große Akzeptanz und Anerkennung im gesamten Kreistag hervor. Im Auftrag des Landkreistags Baden-Württemberg konnte der Landrat im vergangenen Jahr eine der höchsten Auszeichnungen an den Jubilar übergeben.

In seiner Heimatgemeinde Denkingen wurde Bernhard Schnee immer wieder in den Gemeinderat gewählt und war zweiter Bürgermeisterstellvertreter. Seit vielen Jahren ist er Vorsitzender des Katholischen Männerwerks im Dekanat Tuttlingen-Spaichingen und somit Planer und Begleiter für zahlreiche Veranstaltungen, die immer sehr gerne angenommen werden. Ein halbes Jahrhundert spielte er zudem in der Denkinger Musikkapelle die Zugposaune und zeigte sich über zwei Jahrzehnte als zweiter Vorsitzender für den Verein verantwortlich.

Bei der Verbandtagung der Drechslerinnung Baden-Württemberg wurde Bernhard Schnee vor kurzem wieder in den Vorstand gewählt.

Trotz dieser vielen Aktivitäten in Beruf, Verein, Kirche und Politik ist er ein Familienmensch. Seine Frau Marlene, seine fünf Töchter, Schwiegerkinder und inzwischen drei Enkel waren und sind ihm Rückhalt im Beruf und in seinem vielfältigen Tun. Der Jubilar wuchs mit vier Brüdern auf, sich für die Allgemeinheit einzusetzen war in der Familie Programm. Bereits sein Vater Josef Anton Schnee engagierte sich in der Kriegs- und Nachkriegszeit und gründete im Jahr 1932 den Drechslereibetrieb, die der Jubilar nach dem überraschenden Tod des Vaters im Jahre 1984 übernahm und weiterführte.

Eigentlich sollte dieser runde Geburtstag im großen Rahmen gefeiert werden. Viele Freunde, Verwandte und Weggefährten waren geladen. Der Musikverein wollte für den langjährigen Musikkameraden ein Ständchen spielen. Doch die momentane Situation lässt dies nicht zu. Ein Vespergottesdienst in der Denkinger Kirche St. Michael soll am Geburtstag die Dankbarkeit und die Festfreude zum Ausdruck bringen.