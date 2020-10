Bernhard Schnee bleibt im Landesvorstand

Bernhard Schnee aus Denkingen ist weiter im Landesvorstand der Drechslerinnung Baden-Württemberg. Kürzlich fand in Reutlingen die Mitgliederversammlung der Drechslerinnung Baden-Württemberg statt.

Bernhard Schnee, Drechslermeister aus Denkingen, wurde bei den anstehenden Wahlen wieder in den Vorstand der Landesinnung der Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher Baden-Württemberg gewählt. Ein großer Erfolg für das Drechslerhandwerk sei die Aufnahme in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der UNESCO. In diesem Zusammenhang gilt auch die Meisterprüfungspflicht für das Drechslerhandwerk. Das diesjährige geplante Europa-Symposium der Drechsler konnte aufgrund der Pandemie nicht durchgeführt werden. Insgesamt konnte der Berufsstand eine positive Bilanz ziehen und sieht optimistisch in die Zukunft.