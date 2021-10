Bereitschaft zur Drittimpfung ist hoch

„Nahezu alle Klienten der Altenhilfe machen von dem Angebot der Drittimpfung Gebrauch“ so Harald Blocher, Pressesprecher der Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn.

Seit dem 1. September finden in Baden-Württemberg Auffrischungsimpfungen gegen das Corona-Virus statt. So auch bereits in fünf der 13 Altenzentren der Stiftung St. Franziskus, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht. Bis Ende Oktober könne allen in den Einrichtungen lebenden Menschen ein Angebot der Drittimpfung angeboten werden, so die Mitteilung. Damit solle sichergestellt werden, dass besonders die vulnerablen Gruppen einen optimalen Impfschutz erhalten. Ausgeweitet wird das Impfangebot ebenso auf das Aufgabenfeld der Behindertenhilfe. Laut dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz besteht aktuell keine Empfehlung einer Drittimpfung für die Klienten der Kinder- und Jugendhilfe. Für gesunde Personen gilt, dass der Basisimpfschutz derzeit noch ausreichend ist.

Zurzeit gebe es in der Stiftung St. Franziskus nur vereinzelt Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, alle mit einem milden Verlauf, so die Pressemitteilung. Trotzdem werde die Corona-Kurzzeitpflege in einer kleinen Wohngruppe im Schwenninger Franziskusheim präventiv mit insgesamt zehn Plätzen weiter aufrechterhalten.

Boris Strehle, Aufgabenfeldleiter der Altenhilfe, wird in der Pressemitteilung wie folgt zitiert: „Wir müssen gut vorbereitet sein, da es Virusmutationen geben kann, gegen die die aktuellen Impfstoffe nicht richtig wirken. Der Schutz unserer alten und pflegebedürftigen Menschen hat für uns höchste Priorität.“ Auch das Test-angebot in der Stiftung St. Franziskus für Klienten und Mitarbeiter, soll weiterhin bestehen bleiben und trage einen wichtigen Teil zu einer wirkungsvollen Corona-Strategie bei. „Auch in den kommenden Monaten werden wir professionell mit der Corona-Situation umgehen. Dennoch ist uns bewusst, dass der Herbst und auch der Winter viel von unseren Mitarbeitern aber auch von unseren Klienten abverlangen wird. Die Gefahr von neuen Virusmutationen ist nicht zu unterschätzen.“ unterstreicht Dr. Thorsten Hinz, Vorstand der Stiftung St. Franziskus.