Benefizkonzert für AIDS-Kinderheim in Nigeria

In der katholischen Pfarrkirche in Frittlingen findet am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr ein Benefizkonzert unter dem Motto „Sehnsucht nach Frieden“ statt. Der Erlös des Konzertes geht durch direkte Kontakte an das AIDS-Kinderheim „Olileanya“ in Nigeria, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter.

Der Zuhörer darf sich auf eine breite Musikspanne freuen: Der MGV Frittlingen lässt besinnliche und klanggewaltige Männerchorstücke erklingen, während der Tuttlinger Chor Cantutti moderne Friedenssongs von Avicii, Herbert Grönemeyer, John Lennon und anderen Musikern zu Gehör bringt. Zudem wird die junge Sängerin Debora Vater mit ihrer beeindruckenden und kraftvollen Stimme dem Programm weitere musikalische Highlights hinzufügen. Begleitet wird das Konzert von Michael Diefenbacher am Klavier, Katharina Rettberg an der Violine und an der Gitarre Andy Burkert. Einlass ist ab 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten für den Verein „Olileanya“ in Nigeria.