Beim Seniorentag gibt es viel Informatives

Über 40 Senioren haben vor Kurzem den Weg in die Mehrzweckhalle zum kommunalen Seniorentag gefunden. Bürgermeister Rudolf Wuhrer gab einen Rückblick über die vergangenen drei Jahre der Kommune sowie die Innenentwicklung des Ortes. Auch ging er auf die jetzige Situation ein, wo Corona längere Zeit die Gesellschaft beschäftigte und der Ukraine Krieg vieles zunichtemachte.

Über die entsprechenden Auswirkungen im Gemeindeleben, der Kommune ja weltweit sowie über die entstehenden Hungersnöte in vielen Drittländern gab er ebenfalls einen detaillierten Bericht. Hierbei zitierte er auch eine Aussage von Angela Merkel: „Seit dem zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solitäres Handeln ankommt.“ Es sei ein Unterschied, ob man die Geschehnisse im Fernsehen sieht, oder man gegenüber von Ukraine-Flüchtlingen steht. Mit dem Kauf des Gebäudes in der Friedhofstraße, dem Gasthaus Sternen und den bereits vorhandenen Räumlichkeiten, konnten bereits 25 Flüchtlinge mit 14 Kindern eine Unterkunft in Denkingen finden. Einige Kinder gehen bereits in die Grundschule. Doch ab der fünften Klasse hätten die Kinder aus der Ukraine den Unterrichtsstoff ihrer Schule gesamt auf ihrem Handy, informierte Wuhrer, was bei den Senioren großes Staunen erzeugte.

Für den Fall eines Notfalles habe die Gemeinde bereits vorgesorgt. Wasser und Strom – großes Stromaggregat – funktioniere. Doch sei es gut, wenn in den Kellern der Bürger etwas mehr Vorrat vorhanden sei. Auch werden Sirenen wieder gebraucht. Vorsorglich war die Gemeinde auch hier tätig.

In einer Statistik zeigte der Bürgermeister die Zunahme der Einwohnerzahlen in den vergangenen Jahren mit derzeit 2841 auf. Circa 1200 Arbeitsplätze sind im Ort vorhanden, während die Steuerkraft in den vergangenen zehn Jahren sich auf 4 759 494 € verdoppelt habe. Die anwesenden ehemaligen Gemeinderäte waren hierüber sehr überrascht. Dazu könne in 2022 mit einer Gewerbesteuereinnahme von über zwei Millionen Euro gerechnet werden.

Im sozialen Bereich seien die Angebote auf einem hohen Niveau, obwohl durch den Geburtenanstieg in den Kinderbetreuungsstätten Warteschlangen bestehen. Hier wie auch in der Schule fehle es insbesondere an Personal, bedauerte der Bürgermeister.

Obwohl einige geplante Investitionen verschoben werden mussten, wie Sanierung Marienstraße und Gartenweg mit Gebäude, im Reizle der Glasfaserausbau, könne vieles durchgeführt werden, wie zum Beispiel die Digitalisierung und Sanierung Schule, Ultrafiltrationsanlage, Erschließung Sulzen, Kauf von zwei Gebäuden, Wanderhütte auf dem Klippeneck und Vorplatz Friedhofshalle. Zur letzteren Maßnahme gab es aus der Besucherreihe gleich die ersten Fragen zur Beseitigung der Heckenreihe, bestehen bleiben der Gräber und dem Verlauf der Wasserstelle, wozu der Schultheiß eine zufriedenstellende Antwort geben konnte. Dass der Friedhof als Durchgang auch mit Fahrrädern benutzt werde, mahnten die Senioren an, sowie die brennende Frage nach dem Ansteigen des Wasserpreises. Das Frischwasser wie auch das Abwasser werde bestimmt teurer, zumal bei der Honbergwasserversorgung große Baumaßnahmen anstehen, lautete die Antwort.

In der weiteren Diskussion tauchte auch die Frage nach der weiteren Sanierung der Hauptstraße und insbesondere der abgesenkten Schachtdeckel, die großen Lärm verursachen. Das befahren der geteerten Feldwege mit den schweren und großen Zugmaschinen wurde ebenfalls moniert wie auch die widerrechtlich benutzten Parkplätze und das Befahren der Straße bei der Erlenmühle. Auf die Frage nach einer Öffnung des Klippeneckhotels musste mitgeteilt werden, dass vorerst nichts in Sicht sei. Hier verwies Wuhrer auf den jetzt gemeindeeigenen Sternen. Das Ziel sei hier eine Dorfgaststätte wieder in den Ort zu bekommen.