Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst

Rund 4000 Euro Sachschaden an einem BMW und an einem Skoda Fabia sind laut Polizei die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagvormittag an der Bauschuttdeponie Aldingen passiert ist. Eine 29-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr mit einem BMW X5 zur Deponie. Bereits am Eingangstor stehend, wollte die Frau nochmals zurücksetzen, um einen Blick auf die Tafel mit den Öffnungszeiten der Deponie zu werfen, so die Polizei. Hierbei achtete die 29-Jährige nicht auf einen Skoda, dessen Fahrerin sich bereits hinter dem BMW eingeordnet hatte. Die Autos stießen zusammen, verletzt wurde niemand.