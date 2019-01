Beim Holz nachlegen Brand entfacht

Am Montag gegen 9.30 Uhr sind die Feuerwehren Aldingen, Aixheim und Spaichingen zu einem Gebäudebrand in die Rubäckerstraße gerufen worden. Wie sich herausstellte, wollte der 57- jährige Hausbesitzer Brennholz in seinem Holzofen nachlegen. Der Mann öffnete dazu die Klappe des Holzofens, begab sich aber anschließend in den Keller, um von dort Brennholz zu holen. Als er zurück ins Wohnzimmer kam, sah er, dass sich eine Polyesterdecke, welche in der Nähe des Ofens lag, entzündet hat. Um ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern, trug der Mann die brennende Decke aus dem Haus. Hierbei fing seine Hose Feuer. Die Wehrleute löschten die brennende Hose des Mannes und die Decke.

Der 57-jährige Mann erlitt Verbrennungen am rechten Bein und wurde zu Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Tuttlingen gefahren. An dem Gebäude entstand kein Sachschaden.